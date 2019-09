Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Akute Personalnot bringt mittlerweile den Zugverkehr durcheinander: Wenn ein Triebfahrzeugführer kurzfristig erkrankt, fallen in der Uckermark ganze Zugverbindungen aus. Dieses Problem hat gerade die Niederbarnimer Eisenbahn.

Am Montag musste zwischen Angermünde und Schwedt ein Bus die Reisenden aufnehmen. Die aktuelle Personallage zwang dann auch am Dienstag auf der Strecke zwischen Angermünde und Prenzlau zum Einsatz von Bussen. Dies könne in solchen Situationen immer wieder vorkommen, so eine Sprecherin des Unternehmens.