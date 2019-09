THB

Brandenburg an der Havel Der Fachbereich Technik der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) hat sich um einen Experten für Elektroantriebe verstärkt: Seit Anfang September 2019 ist Prof. Dr.-Ing. Sven Thamm Professor für elektrische Antriebstechnik.

Seine berufliche Laufbahn begann er im Elektrohandwerk, allerdings vermochte die rein praxisorientierte handwerkliche Umsetzung der Elektrotechnik ihn auf Dauer nicht auszufüllen, wie Thamm selbst sagt.

Daher schloss der Magdeburger an den Erwerb des Meistertitels das Studium der Allgemeinen Elektrotechnik an der Otto-von-Guericke-Universität an und war daraufhin als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am dortigen "Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit" tätig.

Seine Affinität zur Hochfrequenztechnik führteThamm vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes Projekt an die Hochschule Magdeburg-Stendal. Danach arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Automation und Kommunikation (ifak) Magdeburg.

Besonderer Schwerpunkt dieser Arbeit war die Anwendung der elektromagnetischen Feldtheorie im Systementwurf kontaktloser Energie- und Datenübertragungssysteme für die Elektromobilität.

Zuletzt war Prof. Thamm als Entwicklungsingenieur Elektrodynamik/elektromagnetische Verträglichkeit im Kompetenzzentrum Power Integration der Siemens AG Erlangen tätig. Diese Tätigkeit umfasste die Entwicklung von Leistungsmodulen für industrielle Anwendungen und für die Elektromobilität.