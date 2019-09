Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel "17 km/h, Danke" lobt die Tafel der elektronischen Geschwindigkeitsmessung vor der Ketziner Europaschule Am Mühlenweg im dreißiger Bereich. Es ist die erste von zwei solcher Geschwindigkeitsanzeigen, die künftig in Ketzin und den Ortsteilen die Kraftfahrer loben oder auch bei überhöhter Geschwindigkeit auf ihren Verstoß aufmerksam machen.

Es habe viele Beschwerden wegen Raserei am Ortseingang von Gutenpaaren aus Richtung Roskow gegeben, sagte Bürgermeister Bernd Lück am Montag in der Ketziner Stadtverordnetenversammlung. Deshalb werde zunächst hier die zweite dieser elektronischen Anzeigen für die gefahrene Geschwindigkeit stehen. Er verspricht sich von den Anzeigen mehr Disziplin bei der Einhaltung der jeweils vorgegebenen Geschwindigkeit.

Die Tafeln werden im monatlichen Wechsel im Stadtgebiet aufgestellt und sollen die Kraftfahrer zur Einhaltung der Geschwindigkeit anhalten. Wie Lück sagte, bestehe die Idee seit 2016. Allerdings waren die Anlagen damals deutlich teurer. Jetzt investierte die Stadt rund 4.000 Euro, die ausschließlich durch Spenden von Privatpersonen und Betrieben aufgebracht wurden. Lück nannte einen weiteren Vorteil der elektronischen Anzeigetafeln: Sie würden gleichzeitig die Anzahl der Fahrzeuge registrieren, die den Messbereich durchfahren und könnten im Bedarfsfall auch zur Verkehrszählung eingesetzt werden.