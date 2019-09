OGA

Oranienburg (MOZ) Die Bauarbeiten für den künftigen Schiffsanleger an der Turm-Erlebniscity sollen in einigen Wochen abgeschlossen werden. Voraussichtlich Anfang kommender Woche werde der Eröffnungstermin bekannt gegeben, sagte Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer am Dienstag auf Nachfrage.

Der Steg selbst sei fertig. "Es müssen aber noch die Pfähle in die Erde gerammt werden, an denen insbesondere die großen Fahrgastschiffe später festmachen können. Das zieht sich etwas, da es sich um sehr massive Stahlpfähle handelt. Die in den Hafengrund zu bekommen, ist kein ganz leichtes Unterfangen", erklärte die Sprecherin.Die Zuwegung von der Heidelberger Straße mit Beleuchtung und Rampe soll bis Ende des Jahres entstehen.