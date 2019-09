MOZ

Oberhavel (MOZ) In dem Online-Angebot der Märkischen Oderzeitung vom 26. August 2019 unter www.moz.de ist in dem Beitrag "Wahlkampf – Mit bunten Schirmen gegen AfD-Kundgebung" in Bezug auf Herrn Andreas Galau (AfD), MdL Brandenburg, formuliert worden: "Die Landtagsabgeordnete Gerrit Große (Linke) sprach der AfD das demokratische Verständnis ab. Der Abgeordnete Galau habe im Landtag keinen Redebeitrag und keine Anträge gebracht. Er habe das Recht auf Mitwirkung verwirkt".

Soweit hierdurch der Eindruck erweckt worden sein sollte, dass Herr Galau während der gesamten sechsten Legislaturperiode seit 2014 keine Redebeiträge im Landtag gehalten und auch keine Anträge gestellt habe, stellen wir hiermit klar, dass Herr Galau laut der offiziellen Statistik des Landtags Brandenburg vom 30. Juni 2019 bis zu diesem Zeitpunkt während der sechsten Legislaturperiode bereits 106 Redebeiträge gehalten hat. Da Anträge in der Regel nur Fraktionen oder fraktionsübergreifende Gruppen von Abgeordneten stellen, kann ihm auch nicht vorgeworfen werden, keine Anträge gestellt zu haben. Bezüglich der hierauf bezogenen wiedergegebenen Wertung, er habe sein Recht auf Mitwirkung verwirkt, fehlt es somit an entsprechenden Anknüpfungstatsachen.