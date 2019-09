Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Seit Anfang 2018 sperrt ein Bauzaun den morschen Holzgarten am Uferweg ab. Wie es mit dem Areal weitergehe, fragte Petra Schumann (FDP) im Stadtentwicklungsausschuss. Es werde an einer "preiswerten Lösung" gearbeitet, sagte Christfried Tschepe, der im Rathaus für Stadtentwicklung zuständig ist.

Die Anlage, deren Charakteristikum die vielen Holz-Stelen in verschiedenen Längen sind, entstand 2004. Ursprünglich sollte sie saniert werden. 70 000 Euro in diesem und weitere 14 000 für das Jahr 2020 standen dafür im Ende 2018 vorgelegten Haushaltsplanentwurf. Den Stadtverordneten war das zu teuer. Nun werde eine Variante erarbeitet, bei der das morsche Holz entfernt, aber nicht ersetzt werde, so Tschepe. Im Winter, wenn die Mitarbeiter des Kommunalservice nicht mehr mit der Grünflächenpflege beschäftigt sind, werde sie voraussichtlich umgesetzt.

Der Bauzaun an der ebenfalls gesperrten Aussichtsplattform verschwindet voraussichtlich früher. "Wir haben das Leistungsverzeichnis erstellt, ausgeschrieben und Angebote bekommen", antwortete Tschepe auf eine Frage von Heinz Almes (BFZ).