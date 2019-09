Andreas Wendt

Berlin (MOZ) Pendeln belastet die Gesundheit. Das bestätigt einmal mehr eine Studie der Techniker Krankenkasse Berlin Brandenburg und der Wista Management GmbH, die den Wissenschaftsstandort Berlin-Adlershof betreibt.

Mehr als die Hälfte der insgesamt 1067 Beschäftigten am Hochtechnologiestandort fühlt sich durch die An- und Rückfahrt innerhalb Berlins oder zwischen Berlin und Brandenburg gestresst, heißt es in einer Mitteilung der TK am Dienstag.

Rund 30 Prozent der Beschäftigten würden zudem ein auffälliges Schlafverhalten zeigen. Mehr als zwei Drittel benötigen bis zu einer Stunde zwischen Wohn- und Arbeitsort.

Gegen den Pendelstress werden Workshops zum Stressmanagement angeboten und Strategien ausgetauscht.