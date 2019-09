Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Mit einem offenen Brief wendet sich die Gruppe "Parents for Future Oberhavel" (Eltern für die Zukunft) an die Schulleitungen im Landkreis Oberhavel. Sie machen darauf aufmerksam, dass am Freitag, 20. September, wieder ein globaler Klimastreik stattfindet – auch in Oranienburg. Weltweit würden wieder Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen.

"Parents for Future" versteht den offenen Brief an die Schulleitungen "als hoffnungsvollen Appell". Sie regen an, "Tests und Klausuren am 20. September zu vermeiden". Außerdem rufen sie dazu auf, auf Strafen für Schüler zu verzichten, die sich engagieren. Sie fordern die Lehrer dazu auf, zu überlegen, ob der 20. September nicht zu einem Sonderprojekttag werden kann oder sogar gemeinsam zur Demonstration gegangen werden könne. Zur Gruppe "Parents for Future Oberhavel" gehören unter anderem Nasrin Büttner, Sandra Friedemann, Eva-Maria Göbel, Sabine Schrader, Uwe Büttner, Martin Schubert, Jan Rase, Monika Sagadin und Martina Bonss sowie die Kommunalpolitiker Thomas Hebestreit und Enrico Geißler.