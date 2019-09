René Wernitz

Berlin (MOZ) Am Dienstagabend der erste Saisonsieg und somit der erste Dreier für den FSV Optik Rathenow: Beim Regionalliga-Aufsteiger SV Lichtenberg 47 schoss Caner Özcin in der 80. Minute das Tor des Tages.

20 Minuten lang war zuvor Lichtenberg am Drücker gewesen, traf unter anderem nur das Lattenkreuz (60.). Durch den 1:0-Erfolg zieht Rathenow am SV Babelsberg 03 vorbei und klettert auf Rang 16 in der Tabelle. Am Samstag geht es zum VfB Auerbach.