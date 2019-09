MOZ

Beeskow (MOZ) Die Stadtverwaltung lässt am 30. September Laubsammelplätze einrichten. Container werden am Bertholdplatz, in der Fischerstraße, der Frankfurter Chaussee (Kietzer Friedholf), Am Graben und Im Luch aufgestellt.

Außer Neuendorf und Oegeln erhalten auch alle Ortsteile Sammelcontainer. In diesen können Grundstückseigentümer, die für die Gehweg- und Fahrbahnreinigung zuständig sind, das Laub von Bäumen an den öffentlichen Straßen und Wegen entsorgen.