PI Brandenburg

Brandenburg an der Havel Unbekannte drangen in der Nacht von Sonntag zu Montag gewaltsam auf ein Grundstück in Nahmitz ein. Sie entwendeten auf noch unbekannte Weise zwei Bootsmotoren, welche an einem im Bau befindlichen Hausboot befestigt waren. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zumbesonders schweren Diebstahl aufgenommen.