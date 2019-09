MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Unbekannte sind in der Bergstraße in ein im Umbau befindliches Haus eingedrungen und haben dort Kupferrohre und mehrere Meter Kabel gestohlen. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit vom 6. bis 9. September. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren. Der hinterlassene Schaden konnte zunächst noch nicht beziffert werden.