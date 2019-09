Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Der nächste allgemeine Schiedsrichterlehrgang im Fußballkreis Oberhavel/Barnim beginnt Mitte Oktober. Vom 11. bis 13. Oktober erfolgt die Theorie- und Praxisausbildung, am 18. Oktober steht die Prüfung an. Ein Ort wird entsprechend nach den Anmeldungen zentral ausgewählt, sodass so kurze Anfahrtswege wie möglich entstehen.

Hat der Fußballkreis ein Schiedsrichterproblem? Die Antwort auf diese Frage kam vom Vorsitzenden des Schiedsrichterausschusses, Robert Reinhardt, nur zögerlich; "Lassen Sie es mich so sagen, wir können alle Spiele besetzen, wenn alle Schiedsrichter an Board sind." Im gleichen Atemzug ließ er aber durchblicken, dass es eng werden könnte, wenn eine Grippewelle mehrere Unparteiische dahinrafft oder der Zufall gleich viele auf einmal in anderen Dingen für das Wochenende auf dem Fußballplatz unabkömmlich macht: "Dann hätten wir ein Problem, alle Spiele qualitativ gleich gut zu besetzen, das stimmt."

219 Aktive Schiedsrichter gibt es im Fußballkreis. Eine abnehmende Tendenz ist nicht wirklich zu beobachten. Jedoch sind die möglichen Einsatzzeiten geschrumpft, bedingt durch mehr berufliche Einsatzzeiten, die dann auch wieder verständlicherweise mehr Zeit für die Familie erfordern.

Hinzu kommt, dass Schiedsrichter auch einiges auf dem Platz ertragen müssen. "Das subjektive Empfinden ist, dass es mehr Unsportlichkeiten gibt. Auch den Schiedsrichtern gegenüber. Bei den Staffeltagungen des Kreises haben alle Vereine erklärt, diese Problematik verstärkt anzugehen. Das bleibt nun abzuwarten", berichtete Robert Reinhardt.

Weitere Informationen zum Schiedsrichterlehrgang auf der Internetseite des Fußballkreises www.fussballkreis-oberhavel-barnim.de.