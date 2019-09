Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Bei den Lamas und Alpakas ist es immer ein Ringen zwischen Scheu und Neugier. Am Ende ließen sich die Tiere dann aber doch fotografieren, bevor es wieder ans Fressen ging. Die Kamele und Pferde, Haflinger und Friesen, gehören zu den Tieren, die mit dem Ostfrieslandcirkus reisen und in dieser Woche in Beeskow gastieren.

In der Manege werden sie von Zirkusdirektor Thomas Lauenburger und dessen Frau vorgeführt. Insgesamt gehören zehn Personen zur Zirkusfamilie, die ihr Winterquartier in jedem Jahr in Aurich aufschlägt, der Stadt im Herzen Ostfrieslands, daher auch der Zirkusname.

Von Donnerstag bis Sonntag gibt es vier Vorstellungen in Beeskow. Das Zirkuszelt auf dem Bertholdplatz steht dafür schon bereit. Neben den Tiernummern ist in dem 90-minütigen Programm vor allem viel Akrobatik zu erleben. Jenny Casselly vor allem ist dafür verantwortlich. Wie Romina, die Tochter des Zirkusdirektors, ist sie mit Hula-Hoop-Reifen zu erleben, und sie bietet Handstand- und Luftakrobatik am Netz. Die Artistik hat die junge Frau von klein auf gelernt, auch ihre Eltern sind Artisten. Vier Jahre wurde Jenny an der staatlichen Artistenschule in Berlin ausgebildet, nun ist sie mit ihrem Freund unterwegs. "Wer einmal beim Zirkus ist, kommt nicht mehr davon weg", sagt sie.

Viel Abwechslung in der Vorstellung

Im Laufe des Programms steht die ganze Zirkusfamilie in der Manege, Romina ist beispielsweise auch noch als kleiner Clown zu erleben. Den großen Clown verkörpert ihr Bruder, der sich außerdem mit einer Jonglage-Darbietung viel Applaus verdient.

Nach der Vorstellung können die kleinen Besucher noch in der Manege auf Ponys reiten, ein kleines Zusatzgeschäft für die Zirkusfamilie. Vor der Vorstellung und in der zehnminütigen Pause gibt es ein kleines Imbissangebot. Die Kartenpreise liegen zwischen zwölf und 25 Euro. In vielen Geschäften und Tankstellen liegen Ermäßigungsscheine aus, mit denen man bei den Logenplätzen noch einmal fünf Euro sparen kann. Die Vorstellungen beginnen donnerstags bis sonnabends um 16 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr, die Kasse öffnet eine halbe Stunde früher. Im Zelt finden 500 Besucher Platz. Der nächste Tourneeort liegt dieses mal gar nicht so weit weg. Der Ostfrieslandcirkus ist in der kommenden Woche in Wendisch Rietz zuerleben.

