MOZ

Ahrensfelde/Blumberg (MOZ) Der Lenné-Park in Blumberg wird am 14. September zum wiederholten Mal Kulisse für den Regionalparklauf des Regionalpark Barnimer Feldmark sein. Gleichzeitig findet in dem historischen Gartenkunstwerk das Spaß-Sportfest "Ahrensfelde in Bewegung" und der Tag der offenen Tür des benachbarten Docemus Campus Blumberg statt.

Sportbegeisterte können sich für den Landschaftslauf durch den malerischen Park und die angrenzende Feldmark in verschiedenen Altersklassen anmelden. Es gibt unterschiedliche Streckenführungen. Von 1,5 Kilometer Parkmeile nur durch den Park, bis 13 Kilometer durch Park und Feldmark ist alles dabei. So kommen Klein und Groß auf ihre Kosten. Ab zirka 8.30 Uhr sind die Veranstalter vor Ort. Der Startschuss fällt schon um 10 Uhr.

Der Lauf wird im Rahmen des Barnimer Sparkassen Lauf-Cups gewertet.

Die Ausschreibung und weitere Informationen finden sich unter www.feldmaerker.de. Mitlaufen kostet zwischen einem und sieben Euro. Die Anmeldung läuft regulär bis zum 12.September. Eine Spontananmeldung mit Nachmeldegebühr ist am Lauftag möglich.