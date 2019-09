Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Noch bis zum 31. Oktober kann in der Maria-Magdalenen-Kirche die Ausstellung "Miteinander leben – mit Farbe und Fantasie" besichtigt werden. Eine Künstlergruppe um Alberto Jerez spiegelt in 22 Gemälden, einer Foto-Auswahl und einer Stoffinstallation den Lebensmut vieler Einwohner Lateinamerikas wieder, deren Schicksal oft kein leichtes ist. Das Gotteshaus ist derzeit dienstags bis sonnabends von 10 bis 16 Uhr für Besucher zugänglich. Und zu den sonntäglichen Gottesdiensten in der Maria-Magdalenen-Kirche, die um 10.15 Uhr beginnen.