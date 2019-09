Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Die Sommerferiensaison war die bisher erfolgreichste in der Geschichte des Schwedter Schwimmbads Aquarium. "In den sechs Wochen Ferien haben wir die Marke von 24 000 Besuchern geknackt", sagt Gunnar Pertermann. Er ist Leiter der Technischen Werke Schwedt und damit auch zuständig für das Schwimmbad. Es feiert im Oktober sein 20jähriges Bestehen. Pertermann war von Anfang an mit dabei. Die Grundsteinlegung war im März 1998. Eröffnet wurde das Bad am 8. Oktober 1999 mit Sport- und Spaßbad, kleiner Sauna und Frauenfitness. Kostenpunkt: 21 Millionen D-Mark.

Hoher Maßstab an Lärmschutz

Seitdem hat sich das Aquarium ständig weiter entwickelt. Seinen Namen haben übrigens die Besucher selbst festgelegt. "Wir haben immer die Augen offen gehalten, wie wir besser werden können", sagt Gunnar Pertermann. "Schon zwei Jahre nach der Eröffnung kamen Squash und Badminton hinzu. Der Squashbereich wurde 2010 umgebaut in Herrenfitness, weil wir den Bedarf feststellten. 2011 haben wir den Außenbereich komplett umgestaltet für Kleinkinder und Familien." Besondere Herausforderung dabei sei es gewesen, neue Freizeitmöglichkeiten zu schaffen und gleichzeitig den Lärmschutz für die Nachbarschaft zu berücksichtigen.

Weil die Schwedter und Gäste von außerhalb offenbar so gern saunieren, hat das Aquarium fast jedes Jahr seinen Saunabereich erweitert, um- oder angebaut. Es gibt die Erdsauna, die Panoramasauna und eine separate Gastronomie. Während der jüngsten Wartungsarbeiten im August ist unter anderem die Bio-Sauna auf Vordermann gebracht worden.

Einer, der die meisten Entwicklungsschritte miterlebt hat, ist Badleiter Kai Kurpiuhn. Von 1999 bis 2002 hat er bei Schwimmmeister Jürgen Schulze gelernt, ging dann nach Eberswalde und hat sich später als Badleiter für das Aquarium beworben, als die Stelle ausgeschrieben war. Kurpiuhn hat damals extra noch eine Meisterausbildung absolviert. "Die Anforderungen zum Betreiben eines Freizeit- und Erlebnisbades sind sehr hoch, besonders was die Wasserqualität angeht", sagt der Badleiter. Er und seine Mitarbeiter überprüfen hier täglich.

Babyschwimmen sehr beliebt

Zum Charakter des Bades gehören außerdem die zahlreichen Kurse, die in den einzelnenBecken angeboten werden. Das Babyschwimmen zum Beispiel erfreut sich seit Jahren zunehmender Beliebtheit. Jeden Donnerstagnachmittag gibt es unter Anleitung qualifizierter Trainer die Wassergymnastik für Säuglinge und Kleinkinder zwischen dem vierten und dem achtzehnten Lebensmonat.

Eine weitere Investition steht bevor: Das 2016 fertiggestellte Lehrschwimmbecken erhält in diesem Herbst einen eigenen Wasserkreislauf, damit die Temperatur unabhängig vom Sportbecken reguliert werden kann, je nach den Bedürfnissen der Schwimmer. "Schließlich kommt auch eine Energieeinsparung dabei heraus. Bis Jahresende wird die Optimierung fertig sein", verspricht Kai Kurpiuhn.