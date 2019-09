Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) "Und auf geht’s", gibt die Klassenlehrerin der 1a das Startkommando. Sofort strampelt Sam auf seinem roten Kleinrad los. Gekonnt fährt der Sechsjährige genau auf der vorgegebenen Strecke des Fahrradparcours – und geht am Mini-Stopp-Schild in die Bremsen. "Ich fahre lieber Roller", sagt Gustav – und tritt sich ebenfalls ordentlich in Schwung.

Das Aktionsmobil "Mobililli" vom Auto Club Europa (ACE) macht am Dienstag bei der Grundschule am Botanischen Garten halt. "Wir haben neun Stationen für alle Schüler der ersten bis vierten Klasse aufgebaut", erklärt Guido Franke vom ACE. Beim Erlebnistag zum Thema "Verkehr und Mobilität" lernen die Kinder auf dem Schulhof, sich sicher auf der Straße zu bewegen. "Neben den Unterrichtseinheiten ‚Busschule’ und ‚Fahrrad’ macht das heutige Projekt den Schwerpunkt Verkehrssicherheit komplett", erläutert Schulleiterin Susann Rehberg. Jeder Schüler läuft mit einer Loch-Karte um den Hals herum, auf der sein Name steht. Pro absolvierter Station gibt es einen Punkt von den mithelfenden Eltern und Horterziehern. Sogar vor dem Schulgelände wird geübt – und zwar, wo die Eltern nicht parken dürfen. "Die Feuerwehrzufahrt muss frei bleiben", informiert Polizeihauptkommissar Peter Kanzler die Klasse 2a.

Nur für Lieferverkehr ist die Durchfahrt erlaubt – "Wie die Essens-Wagen für euer Mittag", sagt Kanzler. Währenddessen führt Samantha ihre Freundin Emilia durch den Hindernisparcours – blind, denn die Viertklässlerin trägt eine Augenmaske. Ein paar Meter weiter steht eine Gruppe im toten Winkel, dort wo leicht Fahrrad- von Autofahrern übersehen werden. Ebenso werden Gefahrenquellen beim Verkehrsmemory ausfindig gemacht.