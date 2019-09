René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die VHS in Rathenow und andere Volkshochschulen in ganz Deutschland begehen 100-jähriges Bestehen. Mit der größten Publikumsaktion, die es jemals an Volkshochschulen gab, wird am Freitag, 20. September, das gemeinsame Jubiläum gefeiert.

Die Geschichte des VHS-Standorts im westlichen Havelland hat mit Eröffnung der Bildungseinrichtung am 21. Oktober 1919 begonnen. "Bausteine des Weltalls", so war der erste Kurs überschrieben, der acht Abende umfasste. Heute, als Regionalstelle bezeichnet, befindet sich der Standort an der Bammer Landstraße 10 in Trägerschaft des Landkreises Havelland, der Ende 1993 aus den Kreisen Rathenow und Nauen geschaffenen wurde. Eine weitere VHS-Regionalstelle befindet sich in Falkensee.

In ihrer Langen Nacht präsentieren die Rathneower Dozenten aller Fachbereiche ihr Können in "offenem" Unterricht. Die Besucher können schnuppern, sich beraten lassen, die Lehrkräfte kennenlernen, ihnen über die Schulter schauen und die Vielfalt der Angebote erleben, zum Beispiel Yoga, Qi Gong, Töpfern, Stricken, Teddybären selber nähen, Malen, Papierzauberei, Hoopdance, Herz-aktiv-Gymnastik, Meditation, Kalligrafie etc. Natürlich wird auch gezeigt, wie sich an der VHS in Rathenow der Sprachunterricht in Englisch, Norwegisch, Italienisch, Deutsch gestaltet. Manch gestandener Havelländer dürfte Bekanntschaft mit sogenannten Whiteboards machen. Digitalisierung macht auch um Schultafeln keinen Bogen.

Gäste, die die Bildungsstätte noch nicht kennen, können ganz einfach mit einer Führung durch das Haus um 17.00 Uhr beginnen. Einzelne Workshops und Vorträge ermöglichen einen tieferen Einblick in das Kursgeschehen: Um 17.00 Uhr startet Peter Dietze mit seinem Vortrag: "Die Geschichte der Rathenower Volkshochschule". Im gleichzeitig stattfindenden Workshop "Kursanmeldung online, aber wie?" erläutert Ines Kias, wie man sich heutzutage auch via Internet anmelden kann. Ganz klassisch gestaltet Günter Hübner seinen Lichtbildervortrag über "See- und Fischadler im Havelland", Beginn ist um 18.00 Uhr.

Die Verbraucherzentrale ist mit einem Stand in der Langen Nacht vertreten, Beraterin Sabine Weiß klärt um 18.00 Uhr in einem Vortrag über häufige Rechtsirrtümer auf. Erste Erfahrungen mit Autogenem Training können Interessierte um 18.00 Uhr bei Ilka Quast machen. Informationen zum gesunden Schlaf gibt es dazu.

Den neue Kurs Gedächtnistraining stellt Roxana Vlad um 17.00 Uhr vor, und um 19.00 Uhr ist bei ihr Brain Gym an der Reihe, also Gymnastik für das Gehirn. Höhepunkt des Abends ist eine ebenso um 19.00 Uhr beginnende Lesung aus dem Buch "Würde: Was uns stark macht - als Einzelne und als Gesellschaft", das der Hirnforscher Prof. Gerald Hüther 2018 veröffentlichte. Es liest Barbara Westphal. Weitere Infos zum Programm und zur Volkshochschule gibt es auf www.vhs-havelland.de.