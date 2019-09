MOZ

Angermünde (MOZ) Mehr als 1,5 Kilogramm Drogen sind in Angermünde sichergestellt worden.

Einen größeren Drogenfund machten Bundespolizisten bei einer Routinekontrolle am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr. Die Beamten stoppten in der Schwedter Straße in Angermünde einen Ford Mustang. Der Fahrer besaß nicht nur keinen Führerschein. Die Polizisten entdeckten verschiedenen Drogen im Auto. Umgehend wurde die Landespolizei hinzugezogen. Die verschiedenen Substanzen in Mengen zwischen 500 und über 1000 Gramm stellte die Beamte umgehend sicher. Untersucht werden muss nun, worum es sich genau handelt. Der Fahrer wurde zum Drogenschnelltest aufgefordert, der ein positives Ergebnis brachte. Daraufhin wurde er ins Krankenhaus Prenzlau gebracht, um den Wert durch eine Blutprobe genau zu bestimmen. Der 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Anzeigen gab es wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Den Pkw stellte die Polizei ebenfalls sicher.