Andrea Linne

Panketal (MOZ) Auf dem Gelände der Kita Pankekinder hinter dem Rathaus standen in der Nacht zu Mittwoch eingezäunte Müllcontainer in Flammen. Wie Gemeindesprecher Frank Wollgast mitteilt, rückte die Freiwillige Feuerwehr um 22.30 Uhr mit rund 20 Kräften aus und löschte. Die Hitze hinterließ Schäden am Gebäude der größten Kita der Gemeinde, Fensterscheiben zerbarsten, die Fassade verrußte. Ein beißender Geruch lag am Morgen über dem Gelände. "Zum Glück wurde niemand verletzt, aber der entstandene Sachschaden ist sehr hoch", sagte Bürgermeister Maximilian Wonke. Die Gemeinde habe Anzeige erstattet.

Der Brand ist einer von mehreren Vorfällen dieser Art, die sich in letzter Zeit ereignet haben. Am vergangenen Freitag brannte ein Mülleimer, am 9. August ein Pkw, der am Nahkauf abgestellt war. Gemeindewehrführer Thomas Bielicke geht von Brandstiftung aus. Vorfälle am Rathaus würden sich häufen, Überwachung werde geprüft.