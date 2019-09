GZ

Gransee Einmal im Rampenlicht stehen, einmal vor großem Publikum singen – bei "ABBA – The Tribute Concert" kann dieser Traum für Kinder wahr werden.

Anlehnend an die Tradition von ABBA, Kinder weltweit dazu zu ermutigen, mit ihnen auf der Bühne "I have A Dream" zu singen, wird ein Kinderchor oder eine musikbegeisterte Klasse, welche am Abend des 15. Februar das "ABBA-Tribute-Concert" von ABBA-Music in der Dreifelder-Sporthalle in Gransee unterstützt.

Keine Einzelbewerbungen

Die Texte und Noten zu "I have a Dream" erhalten die jungen Protagonisten zum Einstudieren im Vorfeld. Am Abend des Auftrittes werden sie das Lied vor der Show noch einmal mit den Künstlern proben. Gesucht werden nun Chöre oder Klassen mit Kindern zwischen 6 und 14 Jahren. Bewerbungen können an mirjam.berthel@resetproduction.de gerichtet werden. "Schickt uns Bilder und Infos zu eurem Chor sowie (soweit vorhanden) Links zu Videos von euren Auftritten", teilen die Veranstalter mit. Nur ein Chor pro Veranstaltung werde ausgewählt. Einzelbewerbungen werden nicht berücksichtigt. Bis Weihnachten entscheidet das ABBA-Kreativteam, für welchen Chor der Traum von einem Live-Auftritt vor großem Publikum wahr wird.

Das Konzert in Gransee am 15. Februar beginnt um 20 Uhr. Tickets für die Veranstaltung gibt es ab 40 Euro für Erwachsene und 30 Euro für Kinder auch in der Geschäftsstelle der Gransee-Zeitung. Der Frühbucherrabatt kann nicht mehr gewährt werden.