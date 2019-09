MOZ

Eberswalde (MOZ) Ein offenbar unter Drogeneinfluss stehender Mann hat in Eberswalde zweimal versucht, Polizisten zu überfahren. Die Beamten wollten den 31-Jährigen, der mit einem VW unterwegs war, am Dienstagmittag in der Schöpfurther Straße zur Verkehrskontrolle anhalten. Angesichts von Anhaltesignal und Blaulicht stoppte der Fahrer zunächst, gab dann aber Gas und fuhr unmittelbar auf einen der beiden Beamten zu, der aus dem Streifenwagen ausgestiegen war. Dieser konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Der Fahrer raste davon und hielt in Schönholz an, fuhr rückwärts und rammte dabei den Streifenwagen. Auch dieses Mal fuhr er auf einen Polizisten zu, als der aus dem Auto stieg. Der konnte sich wiederum mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Den Beamten gelang es schließlich, unterstützt von einem Polizeihubschrauber, den VW in Krummenpfahl-Falkenberg anzuhalten. Der Fahrer startete einen kurzen Fluchtversuch, wurde aber gestellt und schließlich festgenommen.