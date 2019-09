Simone Weber

Rathenow Während des Stadtfestes in Rathenow kam es zum Duell zwischen Roten und Blauen. Die Verwaltungen der Partnerstädte traten im Jahn-Stadion am Schwedendamm gegeneinander an. Die Spielzeit betrug zwei Mal 35 Minuten. Die Führung für die Hausherren erzielte Stefan Main, Sebastian Schmidt legte auf 2:0 und 3:0 nach. Ebenfalls per Doppelpack besorgte Sven Schulze den 5:0-Endstand. "Ein tolles Spiel, bei dem wir mitspielen und Erfahrung sammeln konnten", scherzte der langjährige Rendsburger Stadtrat Lothar Möhding.