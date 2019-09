Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (MOZ) Ein Jahr lang hat Lena Hoffmeister als Heidekönigin die Döberitzer Heide, die Gemeinde Dallgow-Döberitz und den Regionalpark Osthavelland-Spandau repräsentiert. Am Sonntag, 15. September, endet ihre Amtszeit. Auf dem Heidefest, das ab 11.45 Uhr am Obelisken in der Döberitzer Heide gefeiert werden soll, wird ihre Nachfolgerin gekrönt. Neben der Krönung der neuen Heidekönigin findet am Sonntag ein traditioneller Leonardsritt mit anschließender Segnung der Pferde am Obelisken statt. Die Pausiner Jagdhornbläser sorgen für die passende Musik. Ab 13 Uhr bietet die Sielmann-Stiftung als Eigentümerin der Heide Expeditionen an. Es geht auf Safari mit dem LO-Robur, die Schafe, die die Heide mit ihrer Beweidung erhalten helfen, können kennen gelernt werden, auf Heuschrecken-Entdeckungstour geht es mit Hannes Petrischak und es wird nach Tierspuren und Fußabdrücken geschaut. Der Eintritt zum Heidefest ist frei. Parkmöglichkeiten stehen auf dem Gelände des Havelparks zur Verfügung, von dort aus geht es zu Fuß in die Heide. Am Eingang zur Heide ist der Weg zum Obelisken ausgeschildert.