Sandra Euent

Nauen (MOZ) Jetzt können auch in Nauen Elektroautos mit Energie der EMB Energie Mark Brandenburg geladen werden. Gemeinsam mit Bürgermeister Manuel Meger (LWN) nahm heute EMB-Geschäftsführer Dr. Jens Horn eine Elektro-Ladesäule auf dem Parkplatz vor dem Familien- und Generationenzentrum (FGZ) in der Ketziner Straße 1 in Betrieb.

Mit einer Leistung von 22 Kilowatt können Elektromobiledort geladen werden. Die Ladesäule ist Teil eines Investitionsprogramms der EMB zum Aufbau von Ladeinfrastruktur in Westbrandenburg.

"Neben unseren Angeboten zu Erdgas als Kraftstoff setzen wir auch auf Elektromobilität als Teil einer umweltschonenden Verkehrswende. Um wirklich eine annähernd CO2-freie Elektro-Mobilität zu ermöglichen, liefern wir über unsere Ladestation ausschließlich Strom aus 100 Prozent Wasserkraft. Die öffentlichen Elektro-Ladesäulen sorgen für die Sicherheit, elektrisch immer mobil sein zu können", so Dr. Jens Horn, Geschäftsführer der EMB.

Manuel Meger, Bürgermeister der Stadt Nauen, freute sich, mit dem Angebot der EMB eine Anreiz für mehr emmissionsarme und leise Fahrzeuge geben zu können. "Die Stadt Nauen ist bereits mit gutem Bespiel vorangegangen und hat jüngst ein E-Auto für seine Dienstflotte angeschafft", so Megerweiter.

Um an der Ladesäule zu "tanken", kann unter anderem eine Ladekarte der EMB genutzt werden, die zu einem monatlichen Pauschalpreis angeboten wird. Aber auch spontanes Laden ist möglich. Dazu wird über das Smartphone ein an der Ladesäule befindlichen QR-Code eingescannt und der Ladevorgang online gestartet.

Die Leistung von 22 Kilowatt ermöglicht ein schnelles Beladen der Elektroautos – soweit diese darauf vorbereitet sind. Die Batterien eines Smart forfour electric drive wären, einen entsprechenden Bordlader vorausgesetzt, so beispielsweise in weniger als einer Stunde gefüllt. Wie es inzwischen Standard ist, sind die Ladepunkte in Nauen mit dem Stecker Typ 2 ausgestattet.