Roland Becker

Velten (MOZ) Die Laubsammelstelle der Ofenstadt befindet sich in diesem Jahr nicht auf dem Platz am Volkshaus, der durch den Straßenbau in der Wilhelmstraße okkupiert ist. Stattdessen können die gefüllten Säcke auf der Grünfläche an der Ecke Berg-/Oranienburger Straße abgegeben werden. Das betrifft aber nur solche Behältnisse, die mit Straßenlaub gefüllt sind. Das aus dem eigenen Garten kann dort nicht abgegeben werden. Rathaussprecherin Ivonne Pelz weist darauf hin, dass Grundstückseigentümer verpflichtet sind, das Blätterchaos auf dem Gehweg und auf der Straße zu beseitigen.

In Straßen mit vielen Bäumen werden Mitarbeiter des Bauhofes helfend eingreifen. Sie bitten die Anlieger, den Blätterwald zu großen Haufen zusammenzukehren. Diese werden dann mit dem Laubsauger entfernt. Der Service erfolgt in ungeraden Kalenderwochen in folgenden Straßen: Goethestraße, Kochstraße und Kurze Straße. In geraden Wochen sind die Laubsammler in der Großen Promenade und in der Uhlandstraße zwischen Bergstraße und Germendorfer Straße unterwegs. Um den Abtransport zu vereinfachen, sollte das Laub nicht direkt an Baumstämmen geschichtet werden.