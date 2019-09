René Wernitz

Rathenow (MOZ) Nach vielen Jahren des Leerstands und der städtebaulichen Hoffnungslosigkeit für das Objekt läuft nun der Abriss des Offizierskasinos in Rathenows Mitte. Die neue Eigentümerin, die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR), lässt die Ruine platt machen. Das entspricht dem im Vorjahr geschmiedeten Plan der Stadtverordneten.

Seit Abzug der sowjetischen Truppen (1994) aus der früheren Garnisonsstadt verfiel das Objekt zusehends, der Dachstuhl war zudem bereits ausgebrannt. Die vage Hoffnung, dass sich doch noch einmal ein Investor finden würde, hatte die Kommune 2018 aufgegeben.

Das 1911 eröffnete Haus an der Berliner / Ecke Bahnhofstraße war zunächst Heimstätte für kaiserliche Offiziere, die ihren Dienst bei den seit 1851 in Rathenow stationierten Zietenhusaren (Brandenburgisches Husarenregiment Nr. 3) versahen und in der Bahnhofstraße wohnten. Wie die zwischen 1889 und 1891 errichteten Wohnhäuser überstand auch das Offizierskasino die Zerstörungen während der letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. Dagegen ist beispielsweise die sogenannte Prinzenvilla, in der kurzzeitig der Regimentsangehörige Prinz Ernst August lebte, der Sohn des Herzogs von Cumberland sowie Schwiegersohn des deutschen Kaisers war, vom Erdboden verschwunden. Die Ost-West-Achse (Berliner Straße) wurde während der sowjetischen Eroberung der Kernstadt fast vollständig zerstört. Der Zerstörungsgrad für die gesamte Stadt wird mit 70 Prozent angegeben.