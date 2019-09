René Wernitz

Rathenow (MOZ) Eine Gewalttat entsetzt Bewohner der Südsiedlung in Rathenow. Ein 23-jähriger Afghane wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Offenbar hat der Mann schon mehrfach den Hausfrieden gestört. Der 58-jährige Vermieter suchte am späten Dienstag das Gespräch mit ihm, dabei wurde der Mieter aggressiv. Der Vermieter ging durch zwei Faustschläge zunächst zu Boden, verließ dann das Haus und alarmierte die Polizei. Laut Darstellung eines Sprechers der zuständigen Polizeidirektion West hätten derweil die 28-jährige Tochter des Vermieters und ein 22-jähriger eritreischer Mitbewohner versucht, den Afghanen beruhigen - was misslang. Er griff nach einem Küchenmesser und stach auf die Frau ein, die dadurch am Rücken und im Nacken verletzt wurde. Wegen lauter Schreie kamen zwei Nachbarn zu Hilfe. Gemeinsam überwältigten sie den 23-Jährigen und konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die 28-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo sie notoperiert werden musste, wie die Polizei weiter berichtet.