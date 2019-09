BRAWO

Götz Jedes Jahr am dritten Septemberwochenende zeigt die "Wirtschaftsmacht von nebenan" bundesweit, was in ihr steckt und welche Karrieren im Handwerk möglich sind. Mit rund 5,5 Millionen Beschäftigten und rund einer Million Betriebe ist das Handwerk die "Die Wirtschaftsmacht. Von nebenan."

Auch das Westbrandenburger Handwerk zeigt am 20. September einmal mehr die geballte Handwerkspower im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz (Am Mühlenberg 15, 14550 Groß Kreutz (Havel)). Von 13 bis 18 Uhr stehen alle Aktivitäten im Zeichen modernster Technik, offener Werkstätten mit spannenden Mitmach- und Ausprobierstationen auf 30.000 qm. Wer schon immer einmal hinter die Kulissen und in die Spannung versprechenden Werkstätten der größten Bildungsstätte des Handwerks im Land Brandenburg schauen wollte, sollte sich den 20. September dick im Kalender anstreichen.

Darüber hinaus warten auf der Antenne-Brandenburg-Bühne kurzweilige Talkrunden mit Moderator Detlef Olle und echten Machern aus dem Handwerk auf die Gäste. Hier werden auch die Lehrlinge des ersten Ausbildungsjahres in die Handwerkerfamilie aufgenommen und gemeinsam mit ihren Ausbildungsbetrieben offiziell durch den Präsidenten der Handwerkskammer Potsdam, Robert Wüst und den Wirtschaftsminister des Landes Brandenburg, Jörg Steinbach, begrüßt. Ein weiteres Bühnenhighlight ist zudem die Übergabe der Europässe an alle Azubis, die im letzten Jahr ein Auslandspraktikum absolviert haben. Jugendliche erzählen, mit welchen Eindrücken sie aus unseren europäischen Nachbarländern zurückgekehrt sind und welche Erfahrungen sie im europäischen Handwerk machen durften.

ADAC-Überschlagsimulator, moderne Reifenmontage, Achsvermessung und Kameraeinstellung, Airbag-Sprengung und Erklärung von Sicherheitssystemen im Fahrzeug, Richtbankvorführung – Unfall-Fahrzeuge messen und richten,

Vorführungen der Freiwilligen Feuerwehr mit Personenrettung aus einem Unfallfahrzeug

Vorführungen und Leistungsprüfstand mit einem über 300-PS-starken Deutz-Traktor in der neuen Landtechnik-Halle

Wie funktioniert vernetzte Smart Home Technik, Antennen- und Satellitentechnik und Lichtwellenleitertechnik für Kommunikations- und Informationstechnik?

Vorführung verschiedener Schweiß- und Trennverfahren, Experimente, Kleben und Schweißen von Kunststoffen

offene Werkstatt und Vorführung vernetzter Heizungs- und Klimaanlagen

offene Maler- und Friseurwerkstätten

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Ausführliche Informationen: www.hwk-potsdam.de/tagdeshandwerks2019