Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Sie haben es schon wieder getan. Die jungen Footballer der Ruppin Tigers erspielten sich am Sonnabend nicht nur einen Heimsieg, es war bereits der dritte Turniersieg in Folge in der Bambini-Liga Berlin/Brandenburg. Damit wurde Tabellenplatz eins quasi zementiert. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass die Neuruppiner nach dem abschließenden Turnier am 21. September in Berlin nicht die Meistertrophäe nach oben recken dürfen. Nach dem Heimerfolg haben sie nicht nur eine Hand am Pott, es sind schon eineinhalb. Und das mit festem Griff.

Die Bambini-Tigers triumphierten diesmal gar mit einer kompletten Siegesserie. Ein vermeintlicher Druck vor heimischem Publikum war dabei nicht festzustellen. Sie wirkten eher beflügelt.

Hergen Röder krönt Debüt

Und ein junger Spieler strahlte besonders. Hergen Röder. Er wird nur "Rakete" gerufen. Warum? Na klar, er ist pfeilschnell, von den gegnerischen Verteidigern kaum einzufangen. Die Nummer 27 der Tigers wirbelte dann auch wie aufgezogen durch des Gegners Reihen. Bei seinem Debüt gelangen ihm auch einige Touchdowns. Ebenso lief Leonard Kinter das erste Mal im Tigers-Dress auf.

Zwar konnten die Gastgeber zunächst mit deutlichem Abstand beide Gruppenspiele gewinnen. Doch der sonst so fangsichere Wide Receiver Livius de Wendt und auch Quarterback Julius Boldt traten dabei noch nicht gewohnt dominierend in Erscheinung. Dafür konnte sich Runnigback Elias Franke immer wieder in Szene setzen und insgesamt fünf Touchdwons erzielen. Wie gewohnt sicher trat Center Marten Stabenow auf. Der Achtjährige zählt zu den Säulen im Team. In der Defense glänzten insbesondere Elias Wirsik und Guiliano Richter. Und Liam Lehmann erledigte seinen Job als Nose Tackle souverän.

Im Halbfinale wurden die Frankfurt Red Wings knapp besiegt. Im Finale wartete der frühere Angstgegner und einstige Ligaprimus, die Berlin Adler, auf die Neuruppiner. Doch die Tigers ließen sich ihre Beute nicht mehr entreißen und bezwangen in einem Herzschlag-Finale die Adler.

Neuruppins Livius de Wendt lief insgesamt zu fünf Touchdowns und sorgte zudem für einen Pick Six und zwei Interception. Er wurde zum wertvollsten Spieler (MVP) gewählt.