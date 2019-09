MOZ

Ziltendorf (MOZ) Ab Montag nächster Woche beginnt die Garten- und Landschaftsbau-Firma Gala-Flair mit der Anlage eines neuen Spielplatzes auf dem Dorfplatz an der Frankfurter Straße in Ziltendorf. Rund 90 000 Euro investiert die Gemeinde dafür. Gala-Flair wird in den nächsten Wochen einen Teil der Rasenflächen aufnehmen, sogenannte Fallschutzflächen mit Pallisaden-Einsäumung anlegen und die Spielgeräte aufstellen: Feuerwehrturm, Feuerwehr und eine Schaukel – allesamt in Holzbauweise.

"Mit Blick auf die Ausführung der Spielgeräte entschieden wir uns in der Gemeinde eindeutig für die Verwendung eines naturnahen Rohstoffs. Die hölzernen Konstruktionen passen sich auch besser in das Umfeld ein", sagt Ziltendorfs ehrenamtlicher Bürgermeister Danny Langhagel. Einige Jahre lang hatte die Gemeindevertretung bereits über das Projekt "gebrütet", berichtet er und erläutert: "Die Entscheidung für den Spielplatz fiel Anfang 2018 in unserer Haushaltsdebatte. Wir stellten dazu 50 000 Euro in den Etat ein, mussten aber feststellen, dass diese Summe nicht genügt. Anfang 2019 setzte die Gemeindevertretung deshalb 75 000 Euro an, musste aber nochmals 15 000 Euro in ihrer jüngsten Sitzung am 2. September in der Ernst-Thälmann-Siedlung zuschießen."