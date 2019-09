Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Vor 63 Jahren begann in der Clara-Zetkin-Schule ihre gemeinsame Schulzeit. Kürzlich trafen sich Klassenkameraden von damals im Hotel Weiss wieder. Heute sind sie um die 70 Jahre alt und fühlen sich immer noch verbunden, wie das Treffen bewies. Besonders freuten sie sich auf das Wiedersehen mit ihrer Lieblingslehrerin. "Frau Nedlin übernahm uns als Klassenleiterin in der zweiten Klasse", berichtete Gabriele Öhlschläger. Mit 18 kam sie nach dem Studium aus Berlin. Sie musste sich verpflichten, drei Jahre aufs Land zu gehen. Ein Glücksfall für Gabriele Öhlschlager und ihre Klassenkameraden, dass sie sich für Angermünde entschied. "Wir liebten sie abgöttisch. Sie war eine sehr herzliche Lehrerin, die uns bis zum Ende der vierten Klasse begleitete", erzählte Gabriele Öhlschläger. Das erste Klassentreffen fand zum 75. Geburtstag von Brigitta Nedlin statt. Das dritte jetzt, einen Monat nach dem 80. Geburtstag der Lehrerin. Man wollte sich nicht nehmen lassen, ihr nachträglich zu gratulieren.

Gelungene Überraschung

Die 80 Jahre sind ihr mittlerweile anzusehen. Es zwickt mal hier, mal da, wie es bei alten Leuten so ist und worüber ihre einstigen Schüler so langsam auch mitreden können. Dennoch freuen sich alle, wenn es wieder ein Klassentreffen gibt. Die meisten von ihnen sind in Angermünde und Umgebung geblieben. Wie auch Brigitta Nedlins ehemalige Kollegin Hanni, mit der sie 1957 nach Angermünde kam. Sie ist mittlerweile 82 Jahre alt und wohnt in Schwedt. Noch heute sind beide beste Freundinnen und tauschen sich regelmäßig per Telefon aus. Dass Freundin Hanni auch zum Klassentreffen nach Angermünde eingeladen wurde, wusste die Klassenlehrerin nicht und war so eine gelungene Überraschung.

Gemeinsam verbrachten alle einen schönen Abend. Ein DJ sorgte für Musik und lockte den einen oder anderen Tanzlustigen auf das Parkett. Gegen 23 Uhr machten sich alle auf den Heimweg. Spätestens in zwei Jahren wollen sie sich alle wiedersehen.