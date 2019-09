Ulf Grieger

Golzow, Letschin (MOZ) Das 28. Kinderfilmfest unter dem Motto "Lasst uns mal machen" macht vom 16. bis 21. September in Letschiner Haus "Lichtblick" und erstmals auch im Filmmuseum "Kinder von Golzow" Station. Veranstalter sind der Letschiner Schulförderverein sowie die Vereine Golzower für Golzow und Altes Kino Letschin sowie die Gemeinde Letschin. Letschins Schulsozialarbeiter David Dwier und Museumsleiterin Simone Grieger haben nun das Programm in Flyerform gebracht und vorgestellt. Kinder aus Golzow, Letschin, Seelow, Neuhardenberg und Manschnow werden sich am Programm beteiligen.

Die Vorführungen beginnen im Letschiner Kino um 9.30 Uhr, und 12 Uhr und im Golzower Filmmuseum 9 Uhr und um 12 Uhr. Zusammen mit dem Film "Thilda & die beste Band" gibt es jeweils einen Workshop an beiden Orten. Zudem gibt es ein Bilderbuchkino. Am Samstag, 21. September, ist ab 13.30 Uhr in Golzow Familientag mit Kurzfilmprogramm und Märchenfilmen.

Information und Anmeldung: E-Mail: jugendbeauftragter@Letschin.de oder Tel. 0162 2647257