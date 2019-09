MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Unicaps weitet seine Produktion kompostierbarer Bio-Kaffee- und Tee-Kapseln in Frankfurt aus. Dafür investiert das Unternehmen eine Million Euro in die Produktionsstätten. Das kündigte UniCaps in einer Pressemitteilung an.

"Die Nachfrage nach unseren Kaffee- und Teekapseln ist ungebrochen hoch und wächst stetig weiter. Besonders im stationären Einzelhandel und im Online-Shop verzeichnen wir einen stark steigenden Absatz", erklärte Geschäftsführer Dirk N. Tillmann. Daher sei nun der richtige Zeitpunkt, um zu investieren. "In unserem Werk installieren wir dafür eine komplett neue Produktionslinie, die uns erlaubt, die gesamte Kaffeekapsel-Abfüllung selbst abzubilden." Das heiße: Die Bohnen werden bei UniCaps geröstet, gemahlen und in die biologisch abbaubaren Kapseln abgefüllt. "Durch eine neue Abfülllinie können wir künftig bis zu 250 Millionen Kapseln pro Jahr herstellen – mehr als doppelt so viele wie zuvor", so Tillmann.

Zudem optimiere UniCaps seine Ökobilanz. Die gesamte Wertschöpfungskette von der Ernte bis zur Auslieferung sei ab sofort als klimaneutral zertifiziert. Um die Produkte weiterzuentwickeln, hat sich UniCaps auch personell verstärkt. Für das Team Technologie und Produktentwicklung habe man Fachkräfte gewinnen können, die aus Leitungsfunktionen bei großen Kaffeekapsel-Herstellern kommen. Derzeit beschäftigt das 2016 gegründete Unternehmen rund 25 Mitarbeiter.