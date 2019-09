Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Rohre über Rohre liegen auf dem Pumpenhof, mehrere Hundert sind es bestimmt. Ein Lastenkran spannt sich zwischen zwei Gebäuden, damit Arbeiter Schweres auf Fuhrwerke hieven können. Neben einem beladenen Pferdewagen stehen Frauen in langen Mänteln und Männer in Festtagskleidung. Wenn Andres Nielsen in seinem Album mit Schwarz-Weiß-Bildern blättert, wird die Geschichte einer Fürstenwalder Handwerker-Familie lebendig.

1923 gründete Johann Nielsen den Pumpenhof an der August-Bebel-Straße 110. Noch heute liegt er, etwas versteckt hinter der Boutique Muriel, an der viel befahrenen Trasse. Die Backstein-Mauern der alten Schmiede stehen noch, Werkstatt, Büro und Wohnhaus ebenfalls. "Es ist nur schade, dass man das Grundstück nicht in seiner ganzen Tiefe nutzen kann", sagt Andres Nielsen. Seit dem Jahr 2003 ist der 45-jährige Ingenieur Inhaber des Unternehmens für Brunnenbau, Pumpen und Beregnungsanlagen.

Öffentlich nutzbare Wege

Er möchte die 3578 Quadratmeter große Fläche besser nutzen – und feilt seit anderthalb Jahren an einem Konzept. Jetzt liegt es vor. Andres Nielsen und sein Architekt, Thomas Pohl, haben es im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. Es sieht verschiedene Ausbaustufen vor. Letztlich sollen aus bislang je drei Wohnungen und Gewerbeeinheiten 16 Wohnungen und bis zu sieben Gewerbeeinheiten werden.

Ein Nachbarschaftscafé, öffentlich nutzbare Wege und eine Obstbaumwiese sind ebenfalls geplant. "Ziel ist die Mischung aus Wohnen und stillem Gewerbe", fasst der Architekt zusammen. Es entstehe eine "Stadt in der Stadt", die sowohl mit der Bebel- als auch der Neuen Straße am anderen Ende des Grundstückes verbunden ist.

Wie fügt sich das ins bestehende Ensemble ein? Zum einen soll die Baulücke an der August-Bebel-Straße geschlossen werden. Zum anderen sehen die Entwürfe vor, bestehende Häuser zu erweitern und/oder aufzustocken. Ferner zeigen sie ein-, zwei- und dreigeschossige Neubauten an der Neuen Straße.

Dafür muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Das Bebauen des Grundstückes in seiner Tiefe, die Aufstockung der Werkstatt, die Grenzbebauung und der Dreigeschosser an der Neuen Straße seien Probleme, die zu klären sind, sagt Pohl. Die Ausschussmitgliedern vermissten zudem Parkplätze.

Er hoffe, dass die Bewohner mit wenigen Autos auskommen, könne sich aber auch Stellflächen auf dem Grundstück oder in der Neuen Straße vorstellen, sagte Nielsen. Er habe die Hoffnung, dass sich mehrere Bewohner ein Auto teilen, pflichtete Christfried Tschepe, im Rathaus für den Fachbereich Stadtentwicklung zuständig, bei: "Es könnte ein Modellprojekt für Fürstenwalde sein." Andere sind weniger optimistisch. "Wir brauchen eine Lösung für die Parkplätze", sagte Stephan Wende (Linke). Thomas Fischer (BFZ) bezeichnete es als "utopisch", dass es im Flächenland Brandenburg einmal sehr viel weniger Autos geben werde. Vom Parkplatz-Problem abgesehen, fand das Vorhaben im Ausschuss Anklang.

Ob Andres Nielsen das Familienunternehmen ins neue Konzept integrieren möchte, lässt er offen. Auf jeden Fall sei es schwierig, die Firma zu führen und das Projekt nebenbei voranzutreiben, sagt er auf Nachfrage. "Eventuell ziehe ich mich zurück, auf jeden Fall werde ich das Unternehmen nicht vergrößern." Aktuell hat er einen Mitarbeiter.

Gegründet wurde das Unternehmen 1912 von Johann Nielsen in Petersdorf. Nach wenigen Jahren verlegte der Geschäftsmann den Sitz an den heutigen Standort, um vom Aufstreben der Industriestadt zu profitieren. Von 1945 bis 1958 leitete Sohn Günther Nielsen das Geschäft. "Sein Prestigeprojekt war die Staatsoper in Berlin", weiß Andres Nielsen. Dort baute der Großvater 200 Absenk-Brunnen, die den Wasserstand während Tiefbauarbeiten regulierten. 1958 siedelte Günther Nielsen mit seiner Familie nach Hannover über, 1989 kehrte er zurück. Und 2003 übernahm sein Enkel Andres den Betrieb.