Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Im Januar 2018 hat sich Schöneiches Gemeindevertretung auf einen Standort für die im Ort gewünschte weiterführende Schule geeinigt. Nachdem sich der Kreistag in einem Grundsatzbeschluss für das Vorhaben ausgesprochen hat, soll nun die Bauplanung in die Wege geleitet werden.

Auf der Tagesordnung der nächsten Gemeindevertretersitzung am 25. September steht der dazu nötige Aufstellungsbeschluss. Vorher wird in Fraktionen und Ausschüssen diskutiert – wie Dienstagabend im Sozialausschuss und bereits am Montag im Verkehrsausschuss.

Zwei Alternativen

Die Beschlussvorlage der Verwaltung, empfiehlt einen Bebauungsplan und eine Änderung des Flächennutzungsplans für das Areal zwischen Wittstocker Straße, verlängerter Ulmer Straße, Woltersdorfer Straße und gedachter Verlängerung der Leipziger Straße. Zwei Fraktionen bringen zwei Standorte ins Spiel, die seinerzeit diskutiert wurden, aber keine Mehrheit fanden: Bürgerbündnis Schöneiche, FDP und Schöneicher Liste favorisieren mit einem Änderungsantrag die Fläche zwischen Am Weidensee, Am Märchenwald und Neuenhagener Chaussee. Die Fraktion Unabhängige Bürger Schöneiches dagegen schlägt einen Schulbau an der Kalkberger Straße vor.

Beide Änderungsanträge fanden im Sozial- und dem Verkehrsausschuss keine Mehrheit. Im Sozialausschuss machte Karin Griesche (CDU) ihrem Ärger Luft. "Mir ist die Kinnlade heruntergefallen, als ich das las", sagte sie und erinnerte an den Beschluss aus dem vergangenen Jahr. "Was soll der Kreis von uns denken, was sollen die Bürger von uns denken!"

Karin Müller (SPD) erinnerte daran, dass in der damaligen langwierigen Abwägung über zehn Standorte diskutiert wurde. "Das ist jetzt für mich ein Versuch, die Diskussion wieder anzufangen. Wir machen uns beim Kreis lächerlich." Ähnlich äußerte sich Beate Simmerl (Linkspartei) im Verkehrsausschuss.

Im Sozialausschuss sagte Peter Meyer, um eine Begründung des Änderungsantrags seiner Dreierfraktion gebeten, er habe als Neuling in der Gemeindevertretung den Vorlauf der jetzigen Diskussion nicht gekannt. "Dagegen zu schießen" sei seine Sache nicht, er sei dafür, in der Sache voranzukommen. In der Abstimmung über diesen Antrag enthielt er sich.