Lukas Grybowski

Wandlitz (MOZ) Dieter Baumann gewann bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona Gold über die 5000 Meter. Auch heute läuft er immer noch gerne. Das zeigt er auch in seinem neuen Programm "Dieter Baumann läuft halt, weil singen kann er nicht", bei dem er die ganze Zeit auf einem Laufband rennt. Im Interview mit Lukas Grybowski spricht der 54-Jährige über den Auftritt und die Ähnlichkeit zu Wettkämpfen.

Herr Baumann, als Athlet haben Sie täglich trainiert. Wie oft üben Sie ihr Programm vor Auftritten?

So wirklich trainiere ich mein Programm nicht. Wie beim Sport gilt, Wettkampf ist das beste Training. Dann sehe ich, wie und wo das Publikum reagiert und baue Dinge um und aus. So verändert sich mein Programm dann im Laufe des Jahres stetig.

Wem stellen Sie dann die neuen Dinge zuerst vor?

Wenn ich etwas geschrieben habe, präsentiere ich das meiner Regisseurin, und wir gehen es gemeinsam durch. Später lade ich 20 gute Freunde und meine Familie ein und stelle ihnen das Programm vor. Erst nach ihrer Reaktion entscheide ich, ob es auf die Bühne kommt.

Wann kam Ihnen das erste Mal der Gedanke, dass Sie auf der Bühne stehen wollen?

Ich habe früher verschiedene Vorträge gehalten, wie man sich zum Beispiel richtig für einen Marathon motiviert, aber das hatte für mich irgendwann keinen Reiz mehr. Ich will Geschichten erzählen. Ich mache das jetzt seit über zehn Jahren. Das ist jetzt mein mittlerweile viertes Programm und es macht einfach unfassbar viel Spaß.

Wird Zahnpasta in Ihrem Programm auch eine Rolle spielen?

Ich erwähne das nur einmal, weil es so eine reine Mediengeschichte ist. Ich glaube nicht, dass mein Publikum das von mir erwartet, aber so lange die Medien mich danach fragen, werde ich das bringen.

Sie sind Olympiasieger, Autor und treten mittlerweile auf Bühnen auf – als was sehen Sie sich?

Ich bin von Beruf immer noch Läufer. Ich glaube, so sehen mich die Menschen und so werden sie mich auch erleben. Auch in meinem Programm sehen sie mich ja die ganze Zeit laufen.

Wie oft gehen Sie noch Laufen?

Ich gehe täglich zwischen 45 Minuten und einer Stunde laufen. In meinem Alter macht es keinen Sinn, auf die Kilometer zu achten. (lacht)

Am Freitag treten Sie in Wandlitz auf. Waren Sie schon dort?

Nein, aber ich glaube, dass es ein wirklich netter und toller Abend wird. Es werden viele Menschen kommen, die sich gerne bewegen. In diese Atmosphäre will ich einfach eintauchen.

Gibt es Gemeinsamkeiten beim Laufen und wenn Sie auf der Bühne stehen?

In gewisser Weise gibt es da wirklich viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube, deswegen macht es mir auch so viel Spaß. Man hat seine Startzeit, wann der Auftritt beginnt und weiß, wann man ins Ziel kommt. Man fiebert dem Start entgegen, hat seine Rituale und sein Konzept und dadurch entsteht ein gewisser emotionaler Zug.

Welche Gedanken gehen Ihnen da durch den Kopf?

Das Denken findet bei beiden Sachen vorher statt. Wenn ich auf der Bühne stehe und über meinen Text nachdenke, habe ich schon verloren. Wenn ich beim Laufen über meinen nächsten Schritte nachdenke, bin ich auch schon in einer defensiven Position.

Am Sonnabend nehmen Sie bei "Wandlitz, hier läuft’s" über die Strecke von fünf Kilometern teil. Ein Sieg für Sie ist doch Pflicht, oder?

Auf gar keinen Fall. Wie ich heute laufe, das hat mit dem Sport, den ich jahrelang ausgeübt habe, nichts mehr zu tun. Gefühlt mache ich heute einen ganz anderen Sport. (lacht) Es wird ein großes Vergnügen, und ich will einfach Spaß haben.

Was für einen Tipp würden Sie den Teilnehmern noch geben?

Lasst eure Uhren zu Hause und habt einfach Spaß.