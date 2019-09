Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Bessere Zeiten in den kommunalen Kassen, weniger Sparzwang, mehr Entlastung für Kulturprojekte, die immer irgendwie auf Förderung angewiesen sind. Unter diesem Vorzeichen hat der Landkreis jetzt vor, den drei Städten Angermünde, Templin und Prenzlau einen Kulturzuschuss von jeweils 45 000 Euro zu zahlen. Schwedt bekommt bereits seinen jährlichen Beitrag für die Uckermärkischen Bühnen. Weil in der Zwischenzeit auch das Multikulturelle Centrum in eine sogenannte institutionelle Förderung auf-genommen wurde, sollten künftig dann auch Prenzlau sowie Angermünde gleichberechtigt behandelt werden. Schließlich wirken ihre Kultureinrichtungen auf das Umland. Und daran wiederum hat der Landkreis ein Interesse.

Pauschale ohne Vorgaben

Doch von einer institutionellen Förderung ist nun keine Rede mehr. Stattdessen vergibt die Kreisverwaltung künftig die Mittel ohne direkte Vorgaben. "Eigentlich wollen wir nur eine größere Institution pro Stadt gefördert wissen", so Britt Stordeur vom Kreisentwicklungsamt. "Aber es ist zukünftig auch möglich, das Geld für andere kulturelle Dinge oder Projekte innerhalb der Stadt einzusetzen."

Nach Vorgesprächen mit den Stadtverwaltungen bleibt es bei Zuschüssen für das Multikulturelle Centrum Templin und das Dominikanerkloster in Prenzlau. Nur in Angermünde ist ein überraschender Wandel eingetreten, war doch hier zunächst der chronisch unter Finanznot leidende Tierpark genannt worden. Nach übereinstimmender Auskunft von Stadt und Kreis sollen die betreffenden 45 000 Euro stattdessen in das Haus Uckermark fließen, das in wenigen Monaten als Museum und Touristinformation eröffnet wird. Wofür die Gelder konkret eingesetzt werden, steht offenbar noch nicht fest. Der Landkreis will auch keine Daumenschrauben ansetzen und lässt die Verwendung bewusst offen. Auch Personalstellen könnten davon profitieren. Die Absicherung von Personal- und Betriebskosten schaffe finanziellen Freiraum für die Fortschreibung und Weiter-entwicklung des kulturellen Angebots, heißt es seitens des Kreisentwicklungsamts. Somit könnten wiederum neue Projekte wie besondere Veranstaltungen, Filmreihen oder Ausstellungen finanziert werden.

Bleibt die Frage nach dem Tierpark. Denn eigentlich war die Kreistagsdiskussion entstanden, weil man der einzigen Einrichtung dieser Art in der Uckermark unter die Arme greifen wollte. Durch das komplizierte Vertragswerk zwischen Stadt und Betreiber wäre aber lediglich eine Entlastung der Stadtkasse zustande gekommen. Das aber wollten die Abgeordneten ursprünglich nicht. Nun aber tritt genau dieser Fall ein.

In den Kreisausschüssen gab es dazu offenbar kaum Diskussionen der Angermünder Vertreter. Lediglich Heiko Poppe hatte im Landtagswahlkampf eine Veranstaltung im Tierpark organisiert, wobei genau dieses Thema zur Sprache kam. Die Linke hatte kritisiert, dass eine lange geforderte Prioritätenliste der Stadt für Investitionen an Gehegen und Flächen immer noch nicht vorliegt.

Über den Kulturzuschuss müssen die Fraktionen des Kreistags auf ihrer Sitzung am 18. September entscheiden.