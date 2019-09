Anett Zimmermann

Harnekop (MOZ) Der erste Dank von Carola Damaszek gehört Dieter Juritz, dem langjährigen, zuletzt aber aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl angetretenen Ortsvorsteher in Sternebeck. "Er hatte das Tanz- und Blasorchester Schulzendorf bereits für den 14. September verpflichtet", berichtet die gebürtige Wriezenerin, die in Harnekop aufgewachsen und nie fortgegangen ist. Zu Tochter, Schwiegersohn und Enkelkind ist es ebenfalls nicht weit. "Da muss ich nur über die Straße."

Es sei Tradition, dass sich Sternebeck und Harnekop beim Erntefest abwechseln. Schließlich bildeten die heute zu Prötzel gehörenden Ortsteile einst eine Gemeinde. In diesem Jahr sei Harnekop an der Reihe, doch die Kommunalwahl Ende Mai habe einiges ins Stocken geraten lassen. "Wir haben erst im Juni das erste Mal zusammengesessen", sagt die 58-Jährige, die sich jetzt erstmals als Ortsvorsteherin und Gemeindevertreterin zur Wahl gestellt hatte und für beide Ehrenämter das Vertrauen ausgesprochen bekam.

Sie ist als eine der zehn Kreativ-Klucken bekannt, die sich auf ganz vielfältige Art engagieren, und ebenso im Verein Dorfkirche Harnekop aktiv, der im nächsten Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiern wird. Das 30. Sturmbootrennen stehe 2020 ebenfalls an, sagt Carola Damaszek, die als Erzieherin beim Verein Brandenburger Kinderland in Schulzendorf tätig ist. Sie lebe und liebe ihren Beruf, fügt sie hinzu. Dass dies auch auf ihren Heimatort zutrifft, ist ebenfalls nicht zu überhören.

Ostern 2018 sei sie das erste Mal angesprochen worden, ob sie sich vorstellen könne, für die Kommunalwahl zu kandidieren. "Da habe ich noch gescherzt, dies nur für den Bundestag zu tun", blickt sie lachend zurück. Bis es ernst wurde, habe es zahlreiche Gespräche gegeben. "Ich bin von Bürgern angeschubst worden", erzählt sie und staunt selbst ein bisschen, dass inzwischen die ersten hundert Tage um sind. Die Gemeindevertreter hätten bereits mehrere Male getagt und auch für Harnekop wichtige Beschlüsse gefasst, darunter die Ablehnung der Photovoltaikanlage. Allerdings, so befürchtet sie, sei die Problematik wohl noch nicht ganz vom Tisch.

Kommunalverfassung und Satzungen habe sie sich als Erstes genauer angeschaut. "Wenn ich meine Funktionen richtig ausfüllen möchte, muss ich mich doch auskennen, auch beim Haushalt", sagt Carola Damaszek und räumt offen ein: "Manchmal fühle ich mich ganz schön gefordert." Transparenz und Bürgernähe seien wichtig, aber Bürger müssten auch in der Politik mitmachen. "Sonst funktioniert das Ganze nicht." Und vor Fehlern sei niemand gefeit. "Ich wünsche mir einen offenen und ehrlichen Umgang miteinander."

Vom Gefühl her sei es nicht fünf vor zwölf, sondern zehn nach elf, meint sie zwischendurch zum Thema Zeit befragt. Fünf Jahre dauert die reguläre Wahlperiode. Und in der würde sie vor allem gern den Grundstein für eine neue Baracke, also das Gemeindezentrum in Harnekop, legen. Das bisherige Domizil auch der Vereine könne so nicht erhalten werden. "Wir brauchen ein neues Gebäude", verweist die Ortsvorsteherin auf eine Arbeitsgruppe, die sich regelmäßig zu dem Thema treffe.

In ihr erstes Erntefest in neuer Funktion gehe sie mit etwas Lampenfieber. Dabei gebe es bereits Ideen für das Nächste. "Wer kann denn heute noch eine Erntekrone flechten?", gibt sie einen Tipp. Für Sonnabend werde noch einmal die aus dem Vorjahr aufgehübscht.