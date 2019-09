Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die Uckermark punktet bei Ausflüglern und Touristen vor allem mit ihrer teilweise unberührten Natur. Mit dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, dem Nationalpark Unteres Odertal und dem Naturpark Uckermärkische Seen wurden in den vergangen Jahrzehnten wertvolle Schutzgebiete aufgebaut. Der Buchenwald Grumsin ist Unesco-Weltnaturerbe, wovon es nur wenige in der Welt gibt. Künftig legen die Verantwortlichen der Schutzgebiete mehr Augenmerk auf Qualität und den Bildungsauftrag. "Wir haben erkannt, dass es mit der Ausweisung von Schutzgebieten nicht getan ist. Die Schutzziele müssen auch umgesetzt werden", sagt Andrea Mack vom Landesamt für Umweltschutz in Brandenburg. Und sie sollen den Menschen nahegebracht werden. Für hochwertige Führungen im Nationalpark und in der Biosphäre werden derzeit qualifizierte Natur- und Landschaftsführer gesucht. Diese sollen in einem Lehrgang ausgebildet werden, der in Zusammenarbeit mit der Tourismus Marketing Uckermark GmbH und dem Tourismusverein Angermünde sowie dem Bundesweiten Arbeitskreis der Umweltbildungsstätten im Natur- und Umweltschutz (BANU) vorbereitet wurde.

Start am 11. Oktober

Der Lehrgang findet vom 11. bis 20. Oktober an verschiedenen Orten wie der Blumberger Mühle, Greiffenberg, Chorin, Altkünkendorf oder Criewen statt. Wer Interesse hat, als Experte Botschafter für die Schutzgebiete zu werden und seine Leidenschaft für die Natur weiterzugeben, kann sich anmelden.

Im Lehrgang bekommen die Teilnehmer eine fachliche Grundausbildung, erfahren mehr über über biologische Prozesse, rechtliche Dinge und Versicherungsfragen. Sie werden mit den regionalen Besonderheiten vertraut gemacht. Sie können ihr Wissen einbringen und sich auch auf bestimmte Themen spezialisieren. Als Ausbilder konnten Koryphäen ihres Fachs gewonnen werden.

Wer eine bestimmte Anzahl von Lehreinheiten absolviert, bekommt ein Zertifikat, das deutschlandweit anerkannt ist. "Wir haben einen Bildungsauftrag für einen qualitativ hochwertigen Tourismus", erklärt Martin Flade, Leiter des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin. Deshalb suche man jetzt engagierte Natur- und Landschaftsführer aus der Region, die Besuchern die Natur, die Landschaft und kulturelle Besonderheiten erklären. "Viele Besucher kommen auch, um das Unesco-Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin zu sehen. Das ist in den zugelassenen Kernzonen aber nur mit einem Natur- und Landschaftsführer zu betreten", sagt Martin Flade.

Veranstaltungen seien nur ein Teilaspekt der Arbeit neben der Erfassung von Daten oder Gebietskontrollen, meint der Nationalparkleiter Dirk Treichel. "Wir merken, dass wir an der Grenze unserer Leitungsfähigkeit angekommen sind. Deshalb brauchen wir ein Netz aus Natur- und Landschaftspflegern, die den Nationalpark erlebbar machen." Früher, so Treichel, sei die Region touristisch unbedeutend gewesen. "Wenn man Gäste in die Region lockt, wollen die auch Angebote vorfinden." Man habe 1996 schon einen Lehrgang aus eigener Kraft organsiert, von dem man bislang zehrte. Aber viele Leute seien nicht mehr aktiv.

Alle Seiten profitieren

Der Lehrgang bringt auch eine Wertschöpfung für die Region, argumentieren die Kooperationspartner. Die Führungen werden gegen ein Entgelt durchgeführt. Das bedeute Einkommen in einer strukturschwachen Region, zumindest aber ein Nebeneinkommen für die Natur- und Landschaftsführer.

Das Projekt nutzt auch dem Tourismusmarketing. "Die Natur- und Landschaftsführer werden unsere Botschafter für einen nachhaltigen Naturtourismus in Angermünde und den angrenzenden Schutzgebieten. Ich bin überzeugt davon, dass die Lehrgangsteilnehmer mit ihrem eigenen Blick auf die Region interessante neue Führungen für unsere Gäste entwickeln werden", sagt Johanna Henschel, Geschäftsführerin des Angermünder Tourismusvereins. "Wir wünschen uns viele Teilnehmer, die Spaß daran haben, Wissen zu vermitteln und neue Angebote entwickeln helfen." Gerne hätte man auch junge Leute dabei, die Angebote für Jugendliche wie zum Beispiel Nachtwandern machen.

Bewerbungsunterlagen gibt es beim Tourismusverein Angermünde, Brüderstraße 20, Telefonnummer 03331 297660, E-Mail: info@angermuende-tourismus.de. Die Unterlagen können hier auch bis zum 30. September eingereicht werden.