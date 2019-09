Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Möglichst unbehelligt vom Lärm der Traktoren und Silage-Laster wollen die Seelower wieder ihre Nachtruhe genießen. Das ist das Anliegen von gleich zwei Bürgerinitiativen in der Kreisstadt. Beide sammeln Unterschriften für die Verkehrslärmminderung. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Forderung der Bürger, zumindest nachts und während der Erntezeit den landwirtschaftlichen Verkehr auf die Umgehungsstraßen der B1 und B167 zu verlagern.

Am Mittwoch besprachen Bernd Wiegand und Erika Furchner für die eine und Lutz Garbrecht für die andere Bürgerinitiative mit Bürgermeister Jörg Schröder und Bauamtsleiter Jörg Krüger das weitere Vorgehen. Schröder und Krüger versicherten den Bürgern, dass die Stadtverwaltung voll und ganz auf ihrer Seite sei und seit Jahren eine Minderung der Lärmbelästigung beantragt.

Unterschriftenlisten übergeben

Bernd Wiegand übergab rund 100 Unterschriften, die er binnen weniger Tage und auch während des Stadt- und Schützenfestes gesammelt hatte. Er informierte über die von ihm ermittelten Lärmwerte und die hohe Anzahl von Transportern während der Nachtstunden. Bestätigt wurde dies durch die Zahlen, die Lutz Garbrecht mitgebracht hatte.

Jörg Schröder erläuterte, dass der Landesbetrieb Straßenwesen bei allen Anfragen stets auf den Umstand verwiesen hatte, dass es sich bei der 2003 mit Fördermitteln gebauten Ortsumgehung der B1 um eine Kraftfahrstraße handelt, die für landwirtschaftlichen Verkehr nicht zugelassen werden dürfte. "Die Bindungsfrist der Fördermittel endet erst 2023", so Schröder. Er räumt aber ein, dass sich siet dem Bau der Kraftfahrstraße die Technik der Fahrzeuge deutlich entwickelt hat. Sowohl was die Zugkraft und Geschwindigkeit der Lkw und Traktoren, als auch was die Größe der Hänger betrifft.

Schröder verwies auch auf das Beispiel der Nachbarstadt Müncheberg. Dort habe man zwar offiziell die 40-Tonner aus der Inenstadt verbannt. Die Erfahrungen dort zeigten aber, dass dieses Verbot regelmäßig umgangen werde. "Wir haben auch mit der Geschäftsführung der Biogasanlage gesprochen", so Schröder. Dort habe man versichert, dass man vor allem Lkw einsetzen will, die dann die Umgehungsstraßen nutzen könnten. Dies sei aber so nicht umgesetzt worden. Möglicherweise, weil die direkte Ortsdurchfahrt rund 1600 Meter kürzer ist als die Ortsumgehungsstraße der B1. Zudem ist die B1 mautpflichtig und das Führen eines grünen Kennzeichens bringe weitere Vorteile. Lutz Garbrecht brachte Beispiele aus westlichen Bundesländern mit zur Sprache, wo es gelungen ist, den landwirtschaftlichen Verkehr per Ausnahmeregelung doch auf die Kraftfahrstraße zu bringen.

Küstriner Brückenbau im Blick

Um zu einer Lösung im Interesse der Seelower zu kommen, ohne die Interessen der Landwirtschaftsbetriebe zu missachten, will die Stadtverwaltung zu einer Gesprächsrunde einladen. Daran sollen sowohl der Vertreter der Bürgerinitiativen, der Stadtverwaltung, des Straßenverkehrsamtes als auch des Landesbetriebs Straßenwesen teilnehmen. Gegenüber der MOZ hatte sich Thomas Heyne vom Vorstand des Landesbetriebes bereit erklärt, sich an der Lösungssuche zu beteiligen. Allen Beteiligten ist bewusst, dass mit dem Bau der neuen Oderstraßenbrücke in Küstrin mit einem noch ganz anderen Verkehrsaufkommen zu rechnen sein wird. Auf die Ortsdurchfahrten von Seelow werden dabei einige noch ganz andere Anforderungen zukomme.

Jörg Krüger informierte, dass die Stadt nach wie vor den Ausbau der Küstriner Straße plane. Ein fertiges Projekt liege in der Schublade. Ein weiterer Förderantrag werde gestellt.