Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Der Landkreis will, dass auch der letzte Zipfel von Märkisch-Oderland mit Internet versorgt wird. Weil ihm die Ausbaubemühungen von Bund und Land zu langsam vonstatten gingen, nahm er das Zepter selbst in die Hand. Deshalb hat er der Firma ediscom den Auftrag erteilt, Glasfaserkabel zu verlegen, das beste, was aktuell auf dem Markt ist. Die Firma ediscom hat ihren langjährigen Partner, die Stadtwerke Schwedt, ins Boot geholt, die den Vertrieb übernehmen. Obwohl der Hausanschluss kostenlos ist, sind die Anfragen aus Bad Freienwalde und Ortsteilen sowie aus Falkenberg und Kruge äußerst dürftig.

Holger Horneffer, Amtsdirektor des Amtes Falkenberg-Höhe, und Christian Nörtemann, Fachbereichsleiter Hochbau und Gebäudeverwaltung der Stadt Bad Freienwalde, haben jetzt Alarm geschlagen und appellieren an die Hausbesitzer, sich schnell, zu entscheiden. Die Frist für die Anträge, die eigentlich am kommenden Sonnabend endet, ist jetzt bis zum 20. September verlängert worden.

Wer bis dahin den Antrag stellt, spart 1744 Euro für den Hausanschluss, sagte Karin Hadinek, Pressesprecherin der Stadtwerke Schwedt. Mit dem Antrag verbunden sei ein Grundstücksnutzungsvertrag, der der Baufirma die Kabelverlegung genehmigt. Dies gilt auch dann, wenn das Haus etwas weiter von der Straße entfernt steht. Der Kunde brauche nur noch das Produkt zu kaufen. Der Appell der Verwaltungsleute ist deshalb so laut, weil sie fürchten, dass sich die Bürger ein einmalige Chance durch die Lappen gehen lassen.

"Im Zuge der Abstimmung zum Glaserfasernetz gab es immer wieder Klärungsbedarf zu den Hausnummern", sagte Nörtemann. Dadurch sei klar geworden, dass mehr Gebäude gefördert werden können. Er wolle erreichen, dass sich möglichst viele Hauseigentümer ein Kabel legen lassen. sg

Anträge sind bei den Verwaltungen oder auch direkt bei den Stadtwerken Schwedt möglich – im Internet unter glasfaserausbau.stadtwerke-schwedt.de, unter Telefon 03332 449449 oder auch per E-Mail an glasfaser-mol@stadtwerke-schwedt.de.