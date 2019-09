Anke Beißer

Rauen (MOZ) Aussichtstürme sind gemeinhin so etwas wie das Tüpfelchen auf dem "i". Und so schmückt auch die Rauener Berge ein solcher. Am Freitag wird er acht Jahre alt. Dass die Metallkonstruktion am 13. September 2011 erstmals erklommen werden konnte, ist der Hartnäckigkeit und dem Engagement eines Senioren-Quartetts zu verdanken – Hans Panten (heute 83), Heinz Ortelbach (81), Heinz Vormelcher (80) sowie Eckart Kultus (79).

2006 waren sie maßgeblich an der Gründung eines Turmvereins beteiligt, haben 14 weitere Mitglieder um sich geschart und die Vereinsführung übernommen. Ziel war es, den Bergen einen Turm zurückzubringen. Seit Anfang des 20. hatte es mehrere Exemplare gegeben, die in der Regel der Landvermessung und der Brandwache dienten. Der 1907 errichtete Turm war ausdrücklich auch für Ausflügler zugänglich. Bei gutem Wetter gab er den Blick bis nach Berlin frei. Allerdings wurde er durch Blitzschlag 1920 unbesteigbar, und 1922 durch einen neuen ersetzt. In den Folgejahren gab es immer wieder andere Konstruktionen, bevor im Jahr 2000 das letzte Exemplar endgültig verschwand.

Bis aber der heutige Turm errichtet wurde, brauchte es noch etwas Geduld. Zunächst baute Panten ein 1,30 Meter großes Modell aus Metall, das mittlerweile in der Touristinformation in Fürstenwalde steht. Rund 433 000 Euro sollte das knapp 40 Meter hohe Original mit einer Besucherplattform in knapp 37 Metern Höhe kosten. Die Europäische Union, das Land Brandenburg und die Gemeinde Rauen teilten sich die Kosten.

2010 wurde damit begonnen, nach dem Standort zu schauen. Der der Vorläufer erwies sich als ungeeignet, da sich im Boden als Folge des Bergbaus Hohlräume befanden. Letztlich wurde ein Platz etwa 500 Metern weiter südlich gewählt. "Allerdings sieht man deshalb nicht mehr so viel von Rauen", nennt Ortelbach eine Auswirkung des Kompromisses.

Nach der Einweihung hat sich das Quartett viele Jahre um den Turm gekümmert. Etwa 10 000 Besucher steigen jedes Jahr in die Höhe. Die vier Männer haben für Ordnung und Sauberkeit gesorgt, den Zaun repariert, sind zum Turm geeilt, wenn das Einlassdrehkreuz blockierte oder der Schlitz der Geldbox verstopft war. "Wir hätten gern noch erreicht, dass eine Tafel an unseren zu früh verstorbenen Ortshistoriker Andreas Simon erinnert", sagt Kultus.

Das Quartett hat sich inzwischen nicht nur aus Altersgründen zurückgezogen. "Ein bisschen Dank und Anerkennung hätten wir uns schon gewünscht", erklärt Panten.