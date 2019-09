Andrea Linne

Bernau (MOZ) Petra May, die im Barnim 54 Selbsthilfegruppen koordiniert, war gemeinsam mit Barbara Steinkopf und Anne Becker von der Bernauer Gruppe der Frauenselbsthilfe Krebs beim Bundeskongress in Magdeburg. Mehr als 600 Vertreter aus dem ganzen Bundesgebiet diskutierten über die aktuellen Probleme und wichtige Schwerpunkte.

Diese können in Vorträgen und vielen Aktivitäten auch an die Gruppen in den Gemeinden weitergegeben werden, betont die Bernauerin. "Wie im Flug vergingen die drei Tage, angefüllt mit Gesprächen, Vorträgen und kulturellen wie sportlichen Angeboten. Besonders interessant waren solche Themen wie Krebs und Metasthasen, Einbeziehung von Angehörigen in die Gruppenarbeit und wie Tanzen und Singen das persönliche Wohlempfinden steigern könnte", berichtet sie.

Besonders wertvoll für die Bernauer seien die persönlichen Begegnungen mit den sogenannten "Alten Hasen" aus der Selbsthilfe gewesen. So nahmen die Barnimer interessante Tipps für die Gruppenarbeit mit. Am Dienstag trafen sich die Mitglieder der Selbsthilfe-Gruppe für Frauen mit Krebs und wollen sich zunehmend auch Angehörigen und vielen Themen rund um die Erkrankung im Treff in der Hussitenstraße 1 öffnen.

Außerdem erinnerten die Mitglieder an die gute Freundin und Weggefährtin Karin Giese, langjährige Leiterin der "Ilco"-Gruppe, und Beraterin und Gründungsmitglied der Gruppe "Frauenselbsthilfe nach Krebs" Bernau. "Sie hat ihren langen Kampf gegen den Krebs verloren", so Petra May. "Ihr Engagement, welches Sie trotz ihrer schweren Erkrankung in vielen Bereichen gelebt hat, ist uns Verpflichtung."

Karin Giese war am 15. Juli gestorben. Sie wurde im Friedwald im engsten Familienkreis beigesetzt. Sich ehrenamtlich zu engagieren, das war für Karin Giese Auftrag und Selbstverständlichkeit. Als Krankenschwester hatte sie viele Schicksale begleitet, später lernte sie über eine Weiterbildung insbesondere auch Darmkrebspatienten kennen. Sie half mit ihrer unbändigen Lebensfreude vielen anderen Menschen.