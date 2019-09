Von oben: Schloss Monplaisir und der gleichnamige Park sind den Schwedtern ans Herz gewachsen. Zu erkennen sind benachbarte Volieren, an die Wohnhäuser grenzen. Die Stadt will den Park restaurieren, weil er so wertvoll ist. © Foto: Oliver Voigt

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Schwedt hat eines der letzten preußischen Gartendenkmäler – den Park Monplaisir. Doch sein hoher kulturgeschichtlicher Wert ist in seinem derzeitigen Zustand nur zu erahnen. Die Stadt will die Rettung des Parks jetzt ganz groß angehen. "Wir haben ein Parkpflegekonzept und müssten sowieso etwas machen. Jetzt haben wir Fördermittel in Aussicht und nehmen das von Grund auf in Angriff", stellte Bürgermeister Jürgen Polzehl gegenüber interessierten Einwohnern fest.

Verantwortung für 16 Hektar

Sie waren nach "Monte" gekommen, wie Schloss und Park im Volksmund genannt werden, um einen Vortrag zu hören. Jürgen Kleeberg hat ihn gehalten. Er ist seit 40 Jahren Gartenhistoriker und Landschaftsarchitekt. Die Stadt hat sein Planungsbüro beauftragt, zur Parkanlage Monplaisir zu forschen und ein Konzept für die Wiederherstellung der 16 Hektar großen Parkanlage zu erstellen. Kleeberg und Kollegen waren bei ihren Forschungen regelrecht enthusiastisch: "Wir haben hier das letzte noch existierende Gesamtkunstwerk der Markgrafenzeit. Was werden wir noch in der Erde entdecken und wie ist der Vegetationsbestand in diesem Lustgarten der Markgrafen und preußischen Könige?"

Die Zuhörer ließen sich gern von der Begeisterung anstecken. Doch Anwohner aus der benachbarten Eigenheimsiedlung sagten auch: "Wir wollen wissen, wie es mit dem Park weitergeht und in welchem Zeitraum. Wenn es50 Jahre dauert, werden wir nicht Beifall klatschen." In der Tat ist das Vorhaben der Parkrestaurierung auf mehrere Jahre angelegt. "Zehn Jahre sind eine angemessene Zeit", antwortete Jürgen Kleeberg auf das Nachhaken der Anwohner.

Sie treibt aber noch etwas anderes um. Jan Walter fragte: "Haben Sie bedacht, dass wir in unmittelbarer Nähe eine Müllanlage haben? Es stinkt und wir leiden unter Geräuschbelästigung." Jürgen Kleeberg antwortete: "Wir haben hier ein Gartenkunstwerk, dem man wünscht, dass keine Industrieanlage noch näher heranrücken wird. Ich fände das ganz schrecklich. Schwedt hat hier ein Garten- und Kulturdenkmal. Die Frage ist, wie man es aufwerten kann. Der Park geht seiner Altersgrenze entgegen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, seine Restaurierung in Angriff zu nehmen."

Derzeit werde die Pflege des Parks abgelöst von einer Unsumme an Geld, die für Verkehrssicherungspflichten aufgebracht werden muss. Das eingetragene Gartendenkmal verpflichte die Stadt aber auch zu handeln. Er habe für eine Restaurierung mehrere Hauptvisionen, darunter das Wiederherstellen der Wasseranlagen und Teiche sowie das sichtbar machen des achtstrahligen Wegenetzes von 1741.

Millionen fließen in Sanierung

Kleeberg schwärmte von der Sichtachse vom einstigen Residenzschloss, an dessen Standort heute die Uckermärkischen Bühnen stehen, bis zum Parkschloss Monplaisir. "Das ist die ehemalige Schlossfreiheit und in Brandenburg einzigartig. Dieser Park ist ein lebendiger Organismus, der mit der Stadt leben soll. Er ist lebendiges Museum und öffentliche Grünanlage. Man muss den Parktourismus ankurbeln."

Die Stadt hat jetzt eine denkmalpflegerische Konzeption und ein Restaurierungskonzept vorgelegt. Erste Fördermittel für Planungen, Gutachten, Baumpflege und Gestaltung sind beantragt und bisher fast eine Million Euro bewilligt worden. In den nächsten sechs Jahren sollen weitere Millionen in die Sanierung und Rekonstruktion fließen. Die Stadtverordneten haben vergangene Woche einen Beschluss dazu gefasst. Er basiert auf den Forschungen von Jürgen Kleeberg.