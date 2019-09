Gegen die Verkehrsregel: In der Frankfurter Straße in Seelow fahren immer wieder Fahrradfahrer auf dem Gehweg. © Foto: Cornelia Mikat

Besorgt: Seelower Händler schilderten in einer Gesprächsrunde vor ihren Läden den Polizisten zahlreiche Beinahe-Unfälle zwischen Kunden und vorbei radelnden Pedalrittern. Das Fahrverbot auf Gehwegen wird in der Kreisstadt nur selten eingehalten. © Foto: Cornelia Mikat

Ingo Mikat

Seelow Viele Radfahrer fahren in der Frankfurter Straße entgegen der Straßenverkehrsordnung auf dem Bürgersteig. Seelows Ordnungsamt und die Polizei reagierten nun auf einen Hinweis etlicher Händler der beliebten Einkaufsstraße und führte an einem Vormittag gemeinsam eine erste Prüfung der Situation durch.

Seelows Revierpolizist Peter Gnida, die Sachbearbeiterin Nicky Bittelmann und der Revierpolizist von Seelow-Land, Andreas Zummack, zeigten sich schon nach wenigen Minuten vor Ort äußerst besorgt. In der Straße benutzten, wie sie feststellten, tatsächlich beinahe alle Radfahrer nicht die Fahrbahn, sondern den Gehweg. Peter Gnida erklärte: "Unsere Kontrolle heute dient nicht dazu, die Leute zu bestrafen. Wir erinnern sie erst einmal an die Verkehrsordnung und vermitteln ihnen, dass sie sich falsch verhalten. Beim unerlaubten Befahren des Gehweges gefährden sie nämlich nicht nur die Fußgänger, sondern auch sich selbst. Wir möchten mit unserer Präsenz ein Umdenken bewirken und mit dieser Präventionsarbeit Schlimmeres, wie einen Unfall, unter Umständen sogar mit Verletzten, schon im Vorfeld verhindern."

Gespräche mit "Erwischten"

In Gesprächen mit "erwischten" Radfahrern kamen jedoch schnell auch einige Tatsachen zur Sprache, die verdeutlichen, wie kompliziert die Verkehrssituation in diesem Seelower Straßenabschnitt ist. Die überwiegende Zahl der angehaltenen Radfahrer - zumeist ältere Bürger - erklärten, dass sie der starke Verkehr in der schmalen Straße ängstige. Autofahrer könnten bei Gegenverkehr die Radfahrer nicht überholen und schöben sie manchmal fast mit den Stoßstangen der Wagen vor sich her. Noch schlimmer: Auf einer Seite der Straße bestehe kein Halteverbot. Wenn dort Fahrzeuge parkten, ginge oft fast gar nichts mehr. Hinzu kämen große breite Lastkraftwagen und landwirtschaftliche Transporte und Maschinen mit riesigen Rädern und Überbreite. Ein Horror für Radfahrer.

Fast-Kollisionen mit Kunden

Immer wieder verdeutlichten Peter Gnida und Andreas Zummack, dass man dennoch nicht auf dem Gehweg radeln darf. Ausnahme: Kinder unter 8 Jahre und eine sie begleitende Person über 16 Jahre. Händler wie Heike und Dirk Mahrenholz, Ute Reiche und Margitta Richter, schilderten Nicky Bittelmann vom Ordnungsamt und den Revierpolizisten zahlreiche gefährliche Situationen, in denen Kunden, die ihre Läden verließen, beinahe mit vorbei radelnden Radfahrern zusammenstießen.

Weil in der schmalen Straße keine getrennte Fahrbahnführung für Auto- und Radfahrer möglich ist, schlug Dirk Mahrenholz vor, erneut eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h in dem betroffenen Straßenabschnitt zu beantragen. Vor Jahren hatte damals einen ähnlichen Antrag jedoch die Verkehrsbehörde abgelehnt.

Seelows Revierpolizist Peter Gnida erinnerte an den Paragraphen 1 der Verkehrsordnung: "Dort ist festgeschrieben, dass die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und vor allem gegenseitige Rücksicht erfordert." Das richte sich an Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen und gilt besonders in komplizierten Situationen. "Die baulichen Bedingungen der Straße können wir nicht kurzfristig ändern aber unser aller Verhalten im Straßenverkehr."

Absteigen und schieben

Zu Recht ängstlichen Radfahrern gab der Revierpolizist den Tipp, sich alternative Fahrwege durch ruhigere Nebenstraßen zu suchen oder an der gefährlichen Engstelle einfach das Rad ein kurzes Stück zu schieben. In den nächsten Wochen sollen in dem heiklen Straßenabschnitt noch öfter Kontrollen des Ordnungsamtes und der Polizei stattfinden. Revierpolizist Gnida will weiter an die Vernunft appellieren, doch wenn alles gute Zureden nicht hilft, könnte er demnächst für uneinsichtige Verkehrsteilnehmer auch Bußgelder verhängen.