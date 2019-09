Anett Zimmermann

Oderaue (MOZ) Der Radweg zwischen Neukietz und Altreetz gehört zu den Dauerbrenner-Themen in Oderaue. Gefordert wird dieser seit Jahren vor allem von Bewohnern des Ortsteils Mädewitz, die Fußgänger und Radfahrer und dabei insbesondere Kinder auf dem Weg zur Schule in Altreetz auf der Landesstraße 28 gefährdet sehen. In der Gemeindevertreterversammlung am Montagabend wurden deshalb wieder Geschwindigkeitskontrollen gefordert, worauf entgegnet wurde, dass oft Einheimische selbst sich nicht an das jeweils erlaubte Tempo halten.

Flächenverfügbarkeit unklar

Den kurzen Disput über das Für und Wider von Kontrollen beendete Amtsdirektor Karsten Birkholz mit der Zusicherung, die Anregung an die Polizei weiterzuleiten. Der Radweg sei zweifellos ein großes Vorhaben, machte er mit Blick auf die einfache Länge von knapp fünf Kilometern und einer aus fördertechnischen Gründen erforderlichen Breite von 2,5 Metern deutlich.

Zu klären sei dafür vor allem die Verfügbarkeit von Grundstücken. Während Altmädewitzer, allen voran die bis Ende Mai amtierende langjährige Ortsvorsteherin Helga Scholz, daran offenbar nicht zweifeln und den Tausch von gemeindeeigenen und privaten Flächen für möglich halten, sieht dies unter anderem Gemeindevertreter Bodo Schröder, bis Frühjahr Bürgermeister von Oderaue, anders. "Die Kosten für die Gemeinde sind zu hoch", erklärte er und bezog sich dabei auf die Beschlussvorlage aus der Amtsverwaltung.

Diese weist zwei Millionen Euro an Herstellungskosten aus. Der Eigenanteil der Gemeinde würde bei 75-prozentiger Förderung bei 420 000 Euro liegen – zuzüglich nicht förderfähiger Grunderwerbskosten einschließlich Vermessung und Beurkundung, die auf 250 000 Euro beziffert werden. "Das können wir einfach nicht stemmen", sagte Bodo Schröder und sprach sich deshalb auch dagegen aus, 20 000 Euro für eine Machbarkeitsstudie auszugeben.

Entscheidungsgrundlage nötig

"Das ist eine Menge Geld", bestätigte Bürgermeister Michael Rubin, regte aber dennoch an, Mittel für den Radweg bereits in den nächsten Haushalt einzustellen. Dieser sei auch für die touristische Anbindung von Bedeutung. Auf die Frage, ob ein Teil der Grundstücksangelegenheiten nicht über die Verwaltung geklärt werden könne, erwiderte Karsten Birkholz, dass dies eine nicht leistbare Mammutaufgabe wäre. Schließlich gehe es um eine sinnvolle Wegeführung, für die unter anderem naturschutzfachliche Aspekte geprüft werden müssten. "Dafür gibt es Planungsbüros", sagte er und fügte hinzu, dass manch andere Planung aus verschiedenen Gründen vorerst oder ganz ad acta gelegt worden sei. Und so hielt auch Marianne Krüger. Gemeindevertreterin und Ortsvorsteherin, die Machbarkeitsstudie wichtig für die Entscheidungsfindung. Der Vorlage wurde bei einem Nein dann zugestimmt.