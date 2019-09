Uwe Spranger

Hoppegarten (MOZ) Eine Gruppe von Schülern der Peter-Joseph-Lenné-Schule ist am Dienstagnachmittag am anderen Ende der Gemeinde aktiv geworden. In Heidemühle am Rande des Vogelschutzgebietes im Erpetal stellten die Mädchen und Jungen mit Schulsozialarbeiter Jochen Müller ein Warnschild auf, das auf das Schutzgebiet hinweist. Es war in den vergangenen Wochen im Rahmen der beiden Schularbeitsgemeinschaften Kunst und Umwelt entstanden, die sich dienstags bzw. montags treffen.

Wie Müller berichtete, hatte die Ortsgruppe des Naturschutzbundes bei der Schule angefragt, um den Kontakt zu intensivieren. Unter anderem war der Vorschlag gekommen, zu den bereits vom Nabu aufgestellten Hinweisschildern ein weiteres zu platzieren, denn nach wie vor werde beobachtet, dass Spaziergänger das Schutzgebiet ignorieren. Man habe sich dann mit Antonia Thiemann und Rosemarie Zonka, die auch den rund drei Kilometer langen Naturlehrpfad im Erpetal betreut, vor Ort getroffen, um Details zu besprechen. Dann wurde gebaut und gestaltet und nun eben aufgestellt. Im Anschluss gab es für die Dritt- bis Siebtklässler noch ein Picknick in der Natur und einen Besuch auf der nahen Pferdekoppel.

Wie Müller weiter mitteilte, will die seit diesem Schuljahr gebildete AG Mensch/Natur/Umwelt, in der derzeit fünf Schüler mitarbeiten, eine Bienenwiese im Ort anlegen. Außerdem sei er derzeit dabei, mit Mädchen und Jungen Vogelfutterhäuschen zu bauen. Auch Insektenhotels seien schon entstanden. Bislang seien die zumeist mit nach Hause genommen worden, aber man überlege, sie auch auf dem Weihnachtsmarkt anzubieten. Zudem wolle man einer medizinischen Einrichtung in der Gemeinde, die große Holzstämme für die Schule gesponsert hatte, ein solches Futterhaus zum Dank übergeben, kündigte der Schulsozialarbeiter an.