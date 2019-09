Kai-Uwe Krakau

Wandlitz (MOZ) Die zuständigen Ausschüsse der Gemeindevertretung Wandlitz werden sich in den kommenden Wochen mit einem Antrag beschäftigen, wonach in den "Basdorfer Gärten" mindestens 25 Prozent Sozialwohnungen gebaut werden sollen.

Das Papier von Oliver Borchert (Freie Wählergemeinschaft Wandlitz), Uwe Liebehenschel (CDU) sowie Frank Bergner (Linke) war bereits zur konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung am 20. Juni eingereicht, aber dort nicht behandelt worden. In der jüngsten Beratung wurde der Antrag nach einstimmigem Beschluss nun in die Gremien verwiesen.

"Wir sollten die Vorlage zum Anlass nehmen, das Thema im Zusammenhang mit anderen Flächen zu diskutieren", sagte Borchert. Die Klausel, nachdem die Investoren 25 Prozent sozialen Wohnungsbau zu realisieren haben, müsste in den Bebauungsplänen verankert werden, so der Bewerber um das Bürgermeisteramt in Wandlitz.

In der Vorlage hatten die drei Gemeindevertreter auf die Vertragsverhandlungen zwischen der Basdorf Entwicklungsgesellschaft mbH (BEG) und dem Unternehmen Stonehedge hingewiesen. Dabei geht es um den Erwerb eines Grundstücks auf dem Areal der "Basdorfer Gärten". Es umfasst 75 Prozent des Baufeldes 6.2. Stonehedge hatte inzwischen, so heißt es in dem Antrag, einen 25-prozentigen sozialen Wohnungsbau abgelehnt.

Mehrere Möglichkeiten

Die Unterzeichner sehen nun folgende Möglichkeiten, die Forderung doch noch durchzusetzen. 1. Im Rahmen der laufenden Ausschreibung wird mit den verbliebenen Bietern mit dem Ziel, zu einem Abschluss mit der entsprechenden Zusage zu kommen, verhandelt. Dafür gebe es mindestens einen Interessenten, heißt es. 2. In dem Vertrag mit Stonehedge oder einem alternativen Erwerber wird die Verpflichtung aufgenommen, die 25 Prozent sozialen Wohnungsbau zu errichten.

3. Die Verwaltung ändert den Bebauungsplan "Basdorfer Gärten – Teilbereich 2". Damit werde auf dem zu veräußernden Grundstück "eine Kulisse formuliert", in der nach Paragraph 9 Punkt 7 BauGB nur geförderter Wohnungsbau möglich ist. 4. Die Ausschreibung wird aufgehoben und unter neuen Bedingungen wiederholt.

"Die Verwaltung hat parallel zur Absage von Stonehedge, 25 Prozent sozialen Wohnungsbau entsprechend Ausschreibung zu errichten, bereits mit der ´1. Änderung des Bebauungsplanes Ehemalige Landespolizeischule – Teilbereich in der Gemarkung Basdorf und in der Gemarkung Schönwalde (Satzungsbeschluss` bereits Baurecht geschaffen", heißt es weiter in der Vorlage. Dieser Beschluss stütze die Weigerung von Stonehedge.

BEG-Geschäftsführerin Gaby Morr betont in einem Brief an die Gemeindevertreter, dass derzeit keine Flächenverkäufe in den Baufeldern 6 und 8 für eine Wohnbebauung vorgesehen sind. Für eine Diskussion zur Umsetzung des sozialen Wohnungsbau bestehe daher keine Eilbedürftigkeit. "Ein Grundsatzbeschluss – wie er von den Herren Borchert, Liebehenschel und Bergner vorgesehen wird – entbehrt jeglicher Rechtsgrundlage", so Morr weiter. Drei Möglichkeiten schieden aus, da der Vertrag bereits beurkundet sei. Darüber hinaus existiere seit dem 22. April 2017 ein rechtskräftiger Bebauungsplan für das besagte Gebiet. Der von den Einreichern genannte Beschluss sei lediglich eine Änderung des bestehenden Bebauungsplanes.

BEG-Geschäftsführerin Morr hebt ferner hervor, dass die BEG nach wie vor an dem Ziel festhält, ein Viertel der Flächen im Baufeld 6 und 8 für den Bau von Sozialwohnungen vorzusehen. Die Areale sollen mit einer entsprechenden Zweckbindung zu vergünstigten Konditionen vergeben werden. "Im Ziel sind wir uns einig", schließt Morr ihr Schreiben.